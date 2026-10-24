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Временное замедление «Старлинка» для Украины, о достоверности чего существуют разные версии, привело к тому, что на трассе «Новороссия» практически возобновился докризисный трафик.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насколько это важно? Все дороги новых регионов обстреливается дронами «мидлстрайк», на которые традиционно устанавливали малогабаритные терминалы «Старлинк-мини», который весит 1 кг 100 г. Для дрона это под силу, это даёт огромные преимущества. Российская армия до тех пор, пока весной или в феврале Маск не отключил эту возможность, устанавливала по «серым» схемам закупленные эти маленькие терминалы на «Молнии». Это небольшой совсем беспилотник, который тащил на себе эту фазированную антенную решётку и так же точно атаковал цели на дальности 200—250 км в глубине украинской территории», – сказал эксперт.

«Только что мы получили очередное сообщение от нашего источника, который возит грузы в Крым и обратно как раз по трассе «Новороссия», который описывает, что в этот день как раз не было подбито ни одной фуры. Трасса «Новороссия» практически восстановила трафик до этого кризиса, который образовался, в связи с налётами «Хорнетов». Сейчас беспрерывная уже череда машин движется по этой трассе. И в сутки, как он замечает, горит две машины, одна машина. А вот в день, когда вообще произошло вот это отключение, вообще ни одной фуры. Так что, да, серьёзно это всё влияет», – рассказал Ширяев.

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