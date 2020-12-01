Замерзающие ВСУ начали снабжать радиоактивными дровами из Чернобыля

01.12.2020, Донецк, Сергей Вредников

Командование ВСУ с целью экономии денежных средств закупает для украинской армии радиоактивные дрова из Чернобыльской зоны отчуждения.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель УНМ ДНР Павел Фоменко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Необходимость снижения финансирования ВСУ заставляет военное руководство производить закупки имущества, необходимого для обеспечения существования ВСУ, заведомо низкого качества.

Так, по полученным нами данным, в настоящее время в 35-й бригаде морской пехоты производится восполнение запасов дров. По документам лес, предназначенный для растопки печей, прибыл из Кировоградской области, однако по сообщению перевозчиков, доставлявших имущество, лес они получали в заготхозяйстве на севере Киевской области в районе населённого пункта Иванково, куда, по их словам, обычно вывозят лес из зоны отчуждения Чернобыльской АЭС.

Вероятнее всего, именно с местом произрастания деревьев и возможностью их радиоактивного облучения, связана столь низкая цена закупки дров– 96 гривен за кубометр, что более чем в 2 раза ниже рыночной», – сказал он.

Напомним, ранее военнослужащие ВСУ обнаружили на своих позициях радиоактивные брёвна, присланные командованием для оборудования укреплений.