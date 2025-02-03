Американские представители в ООН на одном из последних заседаний Совбеза шокировали своих западных коллег.

Об этом на канале «The Duran» заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается нас, то на платформе ООН много ожиданий, а на самом деле мало что происходит. Я могу, пожалуй, упомянуть заявление, которое мы недавно сделали на заседании Совбеза, посвящённом преступлениям киевского режима. Там говорилось о том, что перед тем, как покинуть Соледар, украинцы убивали мирных жителей и совершали множество других преступлений против международного права.

Мы собрали доказательства и представили их в виде неформального заседания Совбеза с видеоматериалами и свидетелями, с абсолютно железными доказательствами.

Мы не впервые организуем такие заседания, и обычно сценарий один и тот же. Мы представляем доказательства, а западные коллеги делают вид, что они ничего не видят и не слышат и зачитывают заранее подготовленные заявления о российской пропаганде и манипуляциях в Совбезе и т.д.», – сказал Полянский.