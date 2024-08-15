Замглавы меджлиса: Атака ВСУ на Курск – это репетиция штурма Крыма

Вадим Москаленко.  
15.08.2024 22:55
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Крым, Курск, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Терроризм, Украина


Украинское руководство в Курской области будет отрабатывать на местном населении опыт управления захваченными территориями с прицелом на Крым.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил замглавы запрещенного в РФ меджлиса Нариман Джелял, отбывавший длительный срок в российской колонии за организацию диверсии в Крыму и освобождённый в рамках недавнего обмена с Украиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство в Курской области будет отрабатывать на местном населении опыт управления захваченными территориями...

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«Все эти действия направлены исключительно на восстановление территориальной целостности Украины. Дело в том, что по линии соприкосновения РФ всё-таки накопила определённое преимущество, поэтому украинское руководство решило совершить такой нестандартный ход и вторглось на территорию РФ…

Я думаю, это определённый задел и для деоккупации Крыма. И развитие событий подтверждает то моё предупреждение, что жителям Крыма, в первую очередь, гражданам Украины, чтобы они не были беспечными, не прислушивались к мантрам оккупационной власти о том, что всё в порядке, ничего не бойтесь – будьте готовы», – сказал Джелял.

Пропагандистка уточнила, можно ли считать рейд на Курск «репетицией освобождения Крыма».

«Абсолютно… Операция, которая сейчас осуществляется в Курской области, является проверкой определённых тактик и стратегий военных, политических, подготовки и к переговорному процессу, и к урегулированию целого комплекса вопросов, которые необходимо будет решать. В том числе, и отработка с местным населением, организация управления освобождёнными территориями. Почему бы это не проверить на Курской области РФ?», – ответил меджлисовец.

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