27.07.2021, Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Замминистра: Путин дал сигнал о готовности поддержать восстание на Украине

Новости УкраиныВ своей статье президент России Владимир Путин предупредил киевское руководство, что при продолжении русофобского...

В своей статье президент России Владимир Путин предупредил киевское руководство, что при продолжении русофобского курса они разрушат собственное государство, а Москва может подержать народное восстание на Украине против нынешней власти.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил замминистра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Завершающая треть статьи Путина полностью состоит из имеющих большие последствия выводов. Там, во-первых, он чётко формулирует Крым и Юго-Восток, и пишет, что Донецк и Луганск взяли в руки оружие, и никак они не могли поступить иначе.

И второе – он говорит, что если вы будете продолжать делать анти-Россию из существующей Украины, то вы сами разрушите своё государство. И тут возникает огромное число вариантов, которые могут произойти», – сказал чиновник.

По мнению Артёма Ольхина, в своей статье президент России намекнул, что Москва может поддержать народное восстание на Украине.



«И, кстати, финальная фраза статьи говорит, что наша рука всегда протянута к народу Украины, но не к её власти, которая всегда направлена против России. А как быть дальше, и что вообще делать – это выбор за народом Украины.

То есть, в данном случае Путин даёт чётко понять, что, если на Украине будет новое восстание, например, то оно может быть каким-то образом поддержано», – резюмировал замминистра.

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