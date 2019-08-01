«Замолчи и сядь!» – подробности переговоров с майданщиками

01.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

В сербских СМИ появились подробности состоявшейся накануне первой за долгое время встречи представителей власти страны с оппозицией. Переговоры прошли в по-настоящему бурной атмосфере, были оживленными и шумными, однако в итоге было решено, что обсуждение условий честных выборов продолжится в ближайшее время.

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Впервые за долгое время напротив друг друга сидели, с одной стороны, вице-президент Сербской прогрессивной партии и министр МВД Небойша Стефанович, его соратники по партии – депутаты парламента Владимир Джуканович и Владимир Орлич, а с другой – представители оппозиционного «Союза за Сербию» – Драган Джилас, Зоран Лутовац, Мирослав Алексич и другие. Организовали встречу факультет политических наук, который был представлен своим деканом, и Фонд «Открытое общество» во главе с Миланом Антониевичем.

Первый конфликт произошел после того, как оппозиционер Алексич пожаловался на, якобы, диктатуру власти в СМИ. Тему подхватил майданный олигарх Джилас, заявивший о неравном доступе, который оппозиция имеет к прессе.

Депутаты Джуканович и Малович в ответ напомнили Алексичу о цензуре, которую он устроил, будучи руководителем телевидения города Трстеника.

Более того, сообщает издание Kurir, Джуканович даже крикнул экс-мэру Белграда Джиласу: «Замолчи и сядь. Ты держал все средства массовой информации в своей руке, пока был у власти!».

Другой обсуждаемой темой на встрече, как стало известно, были избирательные списки – оппозиция утверждает, что списки голосующих не обновлялись несколько лет, там не учтены умершие и выбывшие граждане, что создает теоретическую возможность для манипуляций.

Следующая встреча оппозиции и власти в этом формате будет организована в августе. По сообщению газеты, запланировано четыре раунда переговоров, посвященных выборам.

Интересно, что, по данным премьер-министр Cербии Анны Брнабич, часть оппозиции проигнорировала состоявшуюся первую встречу.

«Вчерашняя встреча была одной встречей с частью оппозиции, потому что другой части не было. Они сказали, что не пойдут на такие встречи, потому что местом для настоящих разговоров является парламент, и я с этим согласна», – сказала премьер-министр Сербии в интервью телекомпании Prva.

Брнабич также выразила удивление словами оппозиционеров о том, будто они не имеют доступа к прессе. Премьер считает, что, если бы СМИ больше цитировали выступления майданщиков, это еще больше обрушило бы их рейтинги.

В качестве примера Брнабич привела материал еженедельника NIN, где Драган Джилас критикует проект «Моравского коридора», современной трассы, соединяющей западную и восточную часть Сербии.

«Пожалуйста, откройте им путь в средства массовой информации, чтобы все граждане по всей Сербии знали, что «Союзу» не нужна дорога для этих граждан. Для них это пустая трата денег», – сказала Брнабич.

На вопрос, будет ли она, как премьер-министр, также участвовать в одном из следующих четырех раундов переговоров, Брнабич выразила надежду, что в этом не будет необходимости. Но если ей придется, она, конечно, встретится с оппозицией, заверила премьер.

Напомним, что сейчас правящая Сербская прогрессивная партия (по данным июльского опроса агентства «Фактор плюс») имеет 53% поддержки. Оппозиционная прозападная коалиция «Союз за Сербию» – лишь 11,1%. Выборы в парламент Сербии пройдут весной 2020 года.