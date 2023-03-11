«Заморозка конфликта на Украине неизбежна» – московскую «партию похабного мира» вывели в эфир

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Так как Россия не в состоянии быстро и бескровно брать крупные города на Украине, рано или поздно придётся замораживать конфликт.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Борис Межуев, после 2014 года работавший в пуле героя Русской весны Алексея Чалого, однако в феврале 2022 отказавшийся поддержать СВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заморозка конфликта не просто возможна, она неизбежна, я не вижу других вариантов. Другое дело, что те люди, которые сейчас в Вашингтоне, хотят, чтобы эта заморозка была спустя три месяца, и после, как они надеются, успешной наступательной операции ВСУ. Прямо говорится, что надо в апреле-мае провести наступление, взять большую часть территорий, которую можно взять, и только после этого обеспечить заморозку. Но для России это не очень приемлемо, у России свои планы на заморозку», – сказал Межуев.

Он подчеркнул, что сейчас Россия не сможет взять крупные города вроде Харькова и Одессы, а, значит, заморозка конфликта на тех или иных границах неизбежна.

«Но другого варианта нет, так или иначе, она произойдёт. Ясно, что полная победа невозможна ни для той, ни для другой стороны. Почему невозможна победа Украины, это очевидно, потому что Россия просто больше. Что касается России – как только мы столкнёмся с крупными городами, и окажемся рядом с Харьковом и Одессой… мы видим, как происходит взятие Артёмовска, сколько времени на это нужно потратить. А сколько времени и сил потратит Россия, сколько будет гуманитарных жертв, если будет такая осада Харькова, с сопутствующими картинками на всю Европу? Рано или поздно, если такие картинки пойдут, и все увидят, что Харьков превращается в Бахмут, будет поставлен вопрос о закрытии неба натовскими средствами, общественное мнение Европы начнёт дивить на правительство. Кончится это непосредственно конфликтом между НАТО и Россией, после чего ситуация перейдёт в ядерную плоскость, и говорить о победе будет невозможно», – стращал Межуев.

Он предложил свой «хитрый план» – якобы, выгодное для России вхождение остатков украинского государства в Европейский Союз.

«Украина очень выгодна для нас в нынешнем качестве. Потому что она сразу побежит в ЕС, и её не смогут не принять. Потому что она будет восприниматься как форпост западной идеи коллективного Запада, самая сильная европейская армия. И это мгновенно приведёт к краху ЕС, потому что он не сможет контролировать Украину. Это будет не то чтобы Троянский конь, там немножко другие ассоциации, но такой «подарочек». Это будет типа Польши, но с гораздо большими правами качать права, извините за тавтологию, и с большими амбициями. Они не захотят никому подчиняться, будут требовать прав. Это приведёт к постепенному кризису ЕС, постоянному конфликту между Украиной и Германо-французским блоком. И мы будем иметь дело с некоей деструкцией Запада именно в результате этого процесса», – сказал Межуев.

Он подчеркнул, что Москве надо будет воспользоваться возникшими конфликтами для того, чтобы вернуть Украину под свой контроль невоенными методами.

«Этим надо будет пользоваться России, нужно будет по максимуму использовать мягкую силу и финансовые возможности, чтоб продемонстрировать Украине, что это часть Русского мира, которая ошибочно пришла к мнению, что её все ждут в Европе. Это не так. Россия сможет успешно работать на противоречиях, и ждать, когда лет через тридцать пророссийские силы там возьмут верх. А это рано или поздно произойдёт», – пообещал Межуев.