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Согласие России на заморозку СВО по текущей линии фронта будет воспринято как армией, так и народом как предательство.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад подбрасывает идею замораживания линии боевого сопротивления. Отвечаю четко – это воровство нашей победы, абсолютное воровство. Мы этого не должны допустить. Вы понимаете, линия боевого сопротивления сегодня проходит на нашей территории, на территории его величества Российской Федерации. Какая может быть тут заморозка, если эти территории, во всяком случае, четыре, уже прописаны у нас в Конституции?.. Мы освобождали территории с большой кровью, с большими жертвами, там на полтора метра они пропитаны кровью российского солдата и офицера. И, если мы тут остановимся на линии, нас ни народ, ни армия не поймет. Вы понимаете, это будет объективно оцениваться как предательство… Мы почему-то стесняемся говорить, не звучит в ходе переговоров ни Одесская, ни Николаевская область, ни буферные зоны. Вы посмотрите, все время там пудрят мозги, переговоры… А мы почему-то боимся артикулировать и Одесскую, и Николаевскую – вы обратите внимание, вообще их как будто не существует. Значит, нам надо решать и эту проблему», – заявил Баранец.

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