Путин: Нужно окончательно освобождать не только Донбасс, но и Новороссию

Бандеровская Украина параллельно с террором мирного населения направляет в Кремль предложения о сделках, которые должны облегчить положение ВСУ.

Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть и новые предложения, некоторые из них я готов назвать. Например, прекращение ударов вглубь территорий с обеих сторон. И понятно, почему делается это предложение. Потому что наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям для киевского режима.

Еще одно предложение – ограничить боевые действия, прошу внимания, только четырьмя территориями, то есть проводить боевые действия только в Херсонской области, Запорожской области, в Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике, а на всех остальных территориях боевые действия прекратить. Тоже понятно почему. Потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона.

В условиях катастрофического дефицита личного состава, ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит. Хотя мы внимательно относимся, говорю сейчас без всякой иронии, к каждому предложению, которое поступает с той стороны.

Правда, в складывающейся ситуации мы не исключаем и возможности попыток со стороны ВСУ – неожиданных, как считает противник, неожиданных для нас – отвлекающих атак с ограниченными задачами силами спецподразделений и с целью отвлечения нашего внимания и наших сил от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.