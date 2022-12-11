Замполит бригады «Восток» рассказал, в чем преимущество украинской артиллерии

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Нельзя сказать, что российская артиллерия уступает переданным ВСУ западным образцам орудий, однако существует чувствительный перевес на стороне Украины по части средств наблюдения.

Об этом в эфире канала «PolitWera» заявил замполит бригады «Восток» (ДНР) Вячеслав Здиговецкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас проблема артиллерийская в основном не в том, что нет орудий или нет снарядов, или то, что, допустим, «Химера» [«Хаймарс» во много крат лучше наших последних разработок. Нет, основная проблема нашей артиллерии (это я говорю не как артиллерист, а как пехотинец вижу) – это отсутствие нормальных артиллерийских средств наблюдения. То есть, допустим, если на нашего противника работает спутник, причём практически в режиме онлайн, то у нас вести наблюдение за отдалёнными объектами уже довольно тяжело. Допустим, запускаем беспилотник, он может пролететь ровно туда, какова дальность его действия, с обеих сторон есть огромное количество как БЛА, так и средств борьбы с ними. И в чём сейчас преимущество у противника – это спутниковое наблюдение, которое предоставляет Запад. Я не могу сказать, что их артиллерия лучше российской, но именно в средствах наблюдения у них пока что преимущество», – сказал военный.

«Я надеюсь, что наши лучшие умы не сидят без дела, надеюсь, что сейчас ищется выход из этой ситуации, потому что артиллерийской мощи действительно хватает. И при грамотном наблюдении, при грамотной артиллерийской разведки, у нас артиллерия могла, и я уверен, будет в дальнейшем гораздо эффективнее», –добавил Здиговецкий.