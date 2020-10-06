Заносчивого министра обороны Болгарии в Вашингтоне принял клерк низшего звена

06.10.2020, София, Алексей Топоров

Болгарского вице-премьера, министра обороны, лидера националистической партии ВМРО Красимира Каракачанова в ходе официального визита в США принял некий чиновник Совета национальной безопасности по вопросам НАТО и европейским стратегическим вопросам Маркус Томи.

Об этом сообщает bgnews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Как сообщили официальные источники, в ходе общения Каракачанова и Томи «была дана высокая оценка сотрудничеству США и Болгарии». При этом министр обороны просил Томи передать президенту США Дональду Трампу письмо премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Последний пообещал сделать это, однако у многих возникли сомнения, что этот человек имеет доступ к американскому лидеру.

«Любопытно, что сведения о Маркусе Томи, как о какой-либо значимой фигуре в структуре Совета национальной безопасности отсутствует напрочь в сети интернет, – комментирует встречу портал. – То ли это засекреченный агент, то ли клерк низшего звена. Болгарские СМИ публикуют его должность, как «директор по вопросам НАТО и европейским стратегическим вопросам». При этом должность «директор» на болгарском звучит как-то весомо. Правда, на английском Direct — это управлять. И если дословно переводить Director, то получается «управляющий» или «управленец», что можно толковать, как работник некого управления или отдела. Это не совсем аналог болгарской должности «директор».

Авторы bgnews отмечают, что официальные болгарские СМИ намеренно неверно переводят названия должностей так, чтобы создать эффект значимости встреч болгарских чиновников за океаном.

«Правильнее было бы называть должности вышеупомянутых клерков, приравнивая к болгарским, как «консультант» и «старший консультант». Тогда получается, что целый вице-премьер, он же министр обороны Болгарии встретился в Вашингтоне с простым консультантом Совета национальной безопасности. И даже не со старшим! А это уже унизительно, наверное…», – отмечает портал.

Напомним, что ранее Красимир Каракачанов довольно высокомерно общался с македонскими журналистами, грозя заблокировать интеграцию Северной Македонии в ЕС, если так не откажется от своего языка, истории и идентичности.