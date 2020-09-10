Болгарские националисты наплевали на кризис и продолжают воевать с Македонией

10.09.2020, София, Алексей Топоров

Министр обороны Болгарии, лидер националистической партии «ВМРО-БНД» Красимир Каракачанов в интервью северомакедонскому телеканалу пообещал заблокировать путь соседей в ЕС, если они не решат «спорные исторические вопросы».

Тем самым политик показал, что на фоне нарастающего противостояния в Болгарии, местных националистов интересуют только их идеологические химеры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Еще в прошлом году в ноябре месяце, то есть уже десять месяцев назад прекратилась работа межправительственной комиссии, которая должна решать исторические проблемы, – заявил Красимир Каракачанов в интервью македонскому телеканалу ТВ24. – Мы говорили это довольно четко, по крайней мере, сто раз за последние десять месяцев, что, если согласие по этим вопросам не будет достигнуто, Болгария будет возражать против планирования первой конференции (по евроинтеграции Северной Македонии и Болгарии – ред.) до тех пор, пока вопросы не будут решены. Это позиция Болгарии, и это очень ясно Скопье».

Красимир Каракачанов

Когда македонские журналисты спросили министра обороны Болгарии, означают ли его слова, что первая межправительственная конференция – фактическое начало переговоров о присоединении Северной Македонии и Албании к ЕС будет заблокирована Болгарией, тот ответил: «Конечно».

«Вы согласились сменить флаг (в 1995 страна по требованию Греции заменила Вергинскую звезду античных македонских царей на государственном флаге на солнце, чтобы вступить в ООН – ред.), сменить имя. А со страной, которая всегда помогала Македонии, вы считаете, что можете действовать некорректно. Вы знаете, что в международных отношениях должна быть взаимность, и когда Болгария ведет себя по-джентльменски, когда она была первой страной, признавшей Македонию, она должна иметь взаимное хорошее отношение».

Болгария требует от Северной Македонии отказаться от понятий македонский язык, считая его диалектом болгарского языка, признать таких знаковых героев, как один из лидеров антитурецкого восстания Гоце Делчев, исключительно болгарскими героями, и многих других уступок, которые неизбежно приведут к краху национальной идентичности македонских славян.

На самом деле жители современной Северной Македонии действительно являются в подавляющем большинстве своем этническими болгарами, однако за время нахождения в составе Югославии, из политических соображений, им была привита искусственная македонская идентичность по украинскому образцу.

При этом политический конфликт в Болгарии, вызванный протестами против прозападного премьера, правительства и генерального прокурора продолжается, и только сегодня власти арестовали шестерых активистов протеста.

До проблем современных болгар националистам, гоняющимся за историческими призраками, дела нет

На этом фоне болгарские националисты, поддерживающие премьера Бойко Борисова, лишний раз продемонстрировали, что национально-идеологический прессинг соседей для них важней, чем ситуация внутри Болгарии.