Запад атакует Россию на новом фронте

08.04.2019, Москва, Михаил Рябов

Анонсированный сербской прозападной оппозицией на 13 апреля самый масштабный за последнее время майдан в Белграде с требованием свержения президента Александра Вучича – свидетельство о разворачивании Западом операции по вытеснению России с Балкан.

Об этом сегодня пишет российская «Независимая газета», напоминая, что предыдущий прозападный переворот – «бульдозерная революция» 2000 года спровоцировала окончательный распад Югославии – отделение от Сербии через несколько лет Черногории.

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«Москву хотят лишить ключевого союзника на Балканах», – поясняет издание нынешние цели Запада, добавляя, что, в случае успеха сербских майданщиков, «все российские проекты в этой стране окажутся под угрозой».

Одна из главных причин активизации сербских майданщиков – недавнее заявление Владимира Путина о готовности продлить газопровод «Турецкий поток» в европейские страны через территорию Сербии и поддержка со стороны сербского лидера Александра Вучича такого решения.

Газета напоминает, что организатор протестов, экс-мэр Белграда Драган Джилас, во время недавнего посещения Вашингтона открыто сделал ставку на уличный переворот, отвергнув участие в выборах.

«Во время недавнего визита в Вашингтон и встречи с заместителем госсекретаря США Мэтью Палмером Джилас заявил, что в сложившихся условиях сербская оппозиция не будет участвовать во внеочередных парламентских выборах, которые Вучич готов объявить уже в июне. Более того, он считает, что «на таких выборах могут быть тысячи инцидентов, а возможно, и жертв». Это вызвало крайне негативный резонанс в Сербии, большинство местных СМИ напомнили, что даже протесты против Милошевича в октябре 2000 года обошлись без жертв», – говорится в публикации.

«Как и 19 лет назад, сербскую оппозицию практически безоговорочно поддерживает Запад, а в качестве инструмента разогрева протестных настроений используются оппозиционные СМИ. Но если в 2000-м это была только телерадиокомпания Б92, то сейчас акции «Союза за Сербию» поддерживает созданный экс-директором ЦРУ Дэвидом Петреусом мощнейший медиахолдинг: популярный новостной канал № 1 (эксклюзивный партнер CNN), телеканалы «Гранд», «Ультра» и «Спортклуб», а также компания кабельного телевидения SBB», – уточняет «Независимая газета».

Впрочем, отмечает издание, настроения в сербском обществе пока что далеко не в пользу майданщиков. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Западные Балканы: между Востоком и Западом». Самым высоким доверием среди граждан Сербии пользуется Россия (60%), на втором месте – Китай (56%), и лишь на третьем месте, с 27%, – Европейский союз, с которым Сербия ведет переговоры о вступлении. Далее следуют Объединенные Арабские Эмираты (23%) и Турция (17%), при этом США доверяют лишь 15% сербов, а НАТО – и вовсе 4% опрошенных.