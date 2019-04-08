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08.04.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Выборы, Медицина, Политика, Украина
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Что не так с анализами Порошенко

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко не может иметь хорошие анализы, поскольку является больным человеком.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил политолог Михаил Погребинский, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам эксперта, в возрасте Порошенко хорошие анализы бывают только у космонавтов, но никто не видел ракеты рядом с тем местом, где президент сдавал кровь.

“С анализами “все гуд” у человека, у которого, как известно, есть диабет, не может быть все гуд. И вообще, это тот случай, когда в таком возрасте, как у Петра Алексеевича, не может быть все совершенно хорошо с анализами. Это у космонавта так бывает. Мы видели, когда Порошенко делал анализ, что он явно на космонавта не похож”, – заявил Погребинский.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, Петр Порошенко и его соперник во втором туре Владимир Зеленский сдали кровь на анализы.

При этом у Порошенко заявили, что его соперник сдал анализы в идеологически неправильной клинике.

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