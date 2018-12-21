Запад бросил нас на растерзание «военному монстру» – украинский генерал

21.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина осталась один на один против России – западные страны не хотят и не будут воевать за интересы Киева.

Об этом в эфире телеканала UkrLife, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-глава СБУ генерал-полковник Игорь Смешко.

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По его словам, поэтому, Запад и не хочет, чтобы Украина объявляла официальную войну России.

«Запад не хочет замечать эту войну и не хочет, чтобы мы называли войну войной, потому что в центре Европы начало войны – это фактически начало Третьей мировой. Не хочет Запад воевать, и он не будет воевать за Украину, и солдаты НАТО не будут воевать за Украину. Мы имеем дело с ядерным государством, потенциал вооруженных сил которого, особенно ядерный потенциал, – это второй потенциал в мире. Посмотрите на политическую карту мира, которая против нас стоит. Факт в том, что мы один на один оказались против военного монстра, который ведет вооруженные силы против нас», – заявил Смешко.

Ранее он скептически оценил возможности так называемого москитного флота Украины, сказав, что Россия может уничтожить Украину на расстоянии.