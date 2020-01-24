Запад демонстрирует двойные стандарты, «прощая» Украине нациста Бандеру

24.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Тот факт, что американцами был, наконец, рассекречен архивный документ ЦРУ о Степане Бандере, признавший его нацистским преступником, мало влияет на отношение стран Запада к обандериванию Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Благодаря какому закону были рассекречены эти данные? Закону о преследовании нацистских преступников. По этому закону было представлено большинство людей, которых вы считаете официальными фашистами. Так вот, на основании этого закона американская сторона официально признала этого человека нацистским преступником.

Дальше, что делает с нацистскими преступниками Израиль? У них официально по закону уничтожение в любой точке света. Они их уничтожали в Латинской Америке, в ЕС.

Теперь разбираемся с Украиной: если вы считаете, что власть слабая, что она неспособна перекрыть вам улицы, не дать людям разрешение на проведение марша в поддержку Бандеры – это всё муниципальные власти разрешают, попробуйте где-нибудь пройтись просто так! Эти мероприятия были официально разрешены на муниципальном уровне», – заявил эксперт.

«Второе: у вас есть официальные даты и праздники, которые посвящены конкретно этой личности. У вас люди официально открывали памятники и называли [улицы]. Если вы считаете, что это нацистский преступник, как американцы, израильтяне, поляки – возьмите, закройте эти памятники!

Когда дело доходит до декоммунизации, вы очень быстро этот вопрос решаете – быстро закрываете памятники, переименовываете улицы, убираете таблички. А когда дело доходит до Бандеры – оказывается, здесь есть тонкие моменты», – отметил Абзалов.

Однако – самое интересное, по словам эксперта, заключается в двойных стандартах Запада.

«Как вы думаете, после публикации этих данных вызвали посла Украины, например, в Госдеп? Нет. Кто-нибудь официальную ноту протеста со стороны США, Польши или Израиля доставил украинскому послу? Конечно нет!

В том-то и проблема: все эту историю знают, все понимают, что это беспредел, но в некоторых случаях – можно. Как с Прибалтикой – все знают, что неправильно ходить со свастикой по городам, это как-то моветон в последнее время, но всё равно ходят. Проблема в том, что все понимают, но никто ничего не делает», – добавил Дмитрий Абзалов.

Отметим, что МИД Израиля и посольство этой страны на Украине недавно публично выразили свое возмущение бандеровскими маршами в Киеве и Львове.