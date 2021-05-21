Подпишись на рассылку
21.05.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса
Просмотров:

Запад готовит для Белоруссии куда худшую судьбу, чем для Украины – Олейник

Новости УкраиныЗапад превратил Украину в нищее аграрное государство, и если бы Белоруссия также захотела членства...

Запад превратил Украину в нищее аграрное государство, и если бы Белоруссия также захотела членства в ЕС – её постигла бы гораздо худшая участь.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В 2014 году посол США на Украине сказал: «Быть вам аграрным государством, и точка». А вдогонку ЕС направил резолюцию, запрещающую развитие машиностроения. Какой должен быть вывод? Я скажу откровенно, если бы Белоруссия вступила в ЕС, там бы не было БЕЛАЗа, они бы всё уничтожили, только дешёвая рабочая сила.

Там нет даже ископаемых в том количестве, которые есть на Украине, Белоруссия не интересна, только картошку выращивайте в определённых количествах, и точка», – сказал он.

Также экс-депутат Рады отметил, что Украине нужно сотрудничать с Россией, потому что только Москва может дать ей возможности для развития и свободу.

«Я считаю, что мы должны не вступать в ЕС, а исходя из их политики, сотрудничать. Если нам это выгодно, мы готовы к сотрудничеству – вы запрещаете машиностроение, а Россия подставляет плечо и говорит: «Мы готовы развивать машиностроение». Значит, вы должны двигаться в ту сторону, где нам дают больше возможности и свободы», – заключил Олейник.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что объем промышленного производства Украины, особенно в машиностроении, сокращается быстрее, чем падает ВВП, что говорит об ускорении темпов деиндустриализации.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Апрель  
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31 

  • Subscribe2




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть