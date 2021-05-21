Запад готовит для Белоруссии куда худшую судьбу, чем для Украины – Олейник

21.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Запад превратил Украину в нищее аграрное государство, и если бы Белоруссия также захотела членства в ЕС – её постигла бы гораздо худшая участь.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«В 2014 году посол США на Украине сказал: «Быть вам аграрным государством, и точка». А вдогонку ЕС направил резолюцию, запрещающую развитие машиностроения. Какой должен быть вывод? Я скажу откровенно, если бы Белоруссия вступила в ЕС, там бы не было БЕЛАЗа, они бы всё уничтожили, только дешёвая рабочая сила.

Там нет даже ископаемых в том количестве, которые есть на Украине, Белоруссия не интересна, только картошку выращивайте в определённых количествах, и точка», – сказал он. Также экс-депутат Рады отметил, что Украине нужно сотрудничать с Россией, потому что только Москва может дать ей возможности для развития и свободу. «Я считаю, что мы должны не вступать в ЕС, а исходя из их политики, сотрудничать. Если нам это выгодно, мы готовы к сотрудничеству – вы запрещаете машиностроение, а Россия подставляет плечо и говорит: «Мы готовы развивать машиностроение». Значит, вы должны двигаться в ту сторону, где нам дают больше возможности и свободы», – заключил Олейник.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что объем промышленного производства Украины, особенно в машиностроении, сокращается быстрее, чем падает ВВП, что говорит об ускорении темпов деиндустриализации.