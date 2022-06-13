Запад и Киев провели информационную диверсию против РФ

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Новости Украины

Два крупнейших российских издания подверглись за последние дни хакерской атаке.

12 июня, в День России, в Telegram стало распространяться обращение от имени первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, в котором он якобы говорил, что «вся Россия будет восстанавливать Донбасс… ценой временного снижения уровня жизни страны».

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Как сегодня объяснило руководство газеты, группа злоумышленников попыталась захватить несколько рабочих аккаунтов сотрудников «Известий» и разместить ряд материалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Часть информации была опубликована, однако сотрудники МИЦ «Известия» оперативно обнаружили скомпрометированные аккаунты и устранили угрозу безопасности сайта.

«Таким образом, МИЦ «Известия» официально опровергают факт существования обращения от имени первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко, равно как и факт публикации такой статьи от имени редакции», — подчеркнул генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин.

На прошлой неделе был взломан прямой эфир радио «Коммерсант ФМ». Вместо вещания звучали песни на украинском языке и гимн Украины. После этого эфир продолжился композицией группы «Ногу свело», из-за которой на солиста группы Максима Покровского завели административное дело по статье о дискредитации ВС РФ.

Главный редактор радиостанции «Коммерсантъ FM» Алексей Воробьев исключил диверсию со стороны работников.