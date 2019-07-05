Запад и РФ готовят «совместный менеджмент» для Украины – Климкин

05.07.2019, Киев, Максим Карпенко

С осени у Украины начнутся серьезные проблемы как внутри страны, так и на внешней арене.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, «международные партнеры» Украины могут договориться с Россией о введении «совместного менеджмента» в страну.

«Смотрите, что будет дальше. Сейчас будут выборы, все будет прекрасно, будет большая фракция. Но приходит осень. Какие у нас фундаментальные вызовы? У нас есть Донбасс, у нас есть необходимость держать Крым в повестке дня, есть сохранение международной солидарности, у нас есть энергетическая безопасность. И не только газ, друзья. У нас есть экономика и стабильность, у нас есть МВФ. Так вот, очень простая вещь, которую каждый должен понимать – эти вызовы нельзя решить один за одним», – сказал министр.

«Чего я боюсь, что когда наши партнеры, а Россия, конечно, будет давить дальше, это увидят, они будут пытаться договариваться с Россией об определенной форме, назовем ее «совместным менеджментом», и этого я очень боюсь», – заявил Климкин.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Запад и Россия на примере Молдавии опробуют сценарий разрешения кризиса на Донбассе.