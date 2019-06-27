Донбасс получит статус Гренландии – Джангиров

27.06.2019, Киев, Максим Карпенко

Запад и Россия на примере Молдавии опробуют сценарий разрешения кризиса на Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил киевский политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, если Приднестровье на правах автономии в ближайшем будущем примет участие в парламентских выборах в Молдавии, то этот же путь может в скором времени проделать и Донбасс.

«Да, сейчас там есть баланс, но правительство прозападное больше. Сам президент – пророссийский и есть некий баланс. Предполагается, что сейчас будет очищение от олигархов, судебная реформа, то есть навести порядок в стране – и досрочные выборы. Если в досрочных выборах участвует Приднестровье, понятно, это закрепляет вектор пророссийский. Но, скорее всего, Запад уже на это согласен. Приднестровье, наверное, будет на правах автономии и, кстати, видимо Гагаузии подтвердят их статус отдельный», – сказал политолог.

Он полагает, что такой же механизм попробуют запустить в Донбассе.

«Все понимают, что Донбасс не приблизился [к Украине] за последние пять лет, если не сказать отдалился. В любой ситуации сейчас время играет против Украины. Донбасс отделяется. Никаких нет гарантий, что произойдет воссоединение. Что-то подпишут, я думаю, что это будет формальное вхождение. Гренландия в Данию входит достаточно формально, Курдистан очень формально в Ираке. Тут примерно такая же ситуация», – заявил Джангиров.