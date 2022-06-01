Запад и Украина объявили войну русскому Православию – Кедми

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Санкции против Патриарха Кирилла, которые утвердила Верховная рада, направлены именно против духовного лица – как руководителя Русской Православной Церкви, а не как против политического деятеля.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Они ведут против России не только расовую войну, они начинают и религиозную войну, объявляя российское Православие вне закона. Что значит санкции? Когда было, чтобы объявляли санкции против высшего духовного лица руководителя той или иной церкви?», – подчеркнул он.

«Против Патриарха Кирилла ввели санкции, потому что он руководитель Православной Церкви. Не потому, что у него какая-то государственная или политическая функция. Это разница. Это продолжение религиозной войны, которую они начали на Украине через эту якобы православную украинскую церковь с этим лжепатриархом. То есть, они вводят дополнительные элементы», – заключил Кедми.