Запад и Украина объявили войну русскому Православию – Кедми

01.06.2022  20:06 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Спецоперация, Украина, Церковь
Новости Украины

Санкции против Патриарха Кирилла, которые утвердила Верховная рада, направлены именно против духовного лица – как руководителя Русской Православной Церкви, а не как против политического деятеля.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил израильский военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Санкции против Патриарха Кирилла, которые утвердила Верховная рада, направлены именно против духовного лица –...

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«Они ведут против России не только расовую войну, они начинают и религиозную войну, объявляя российское Православие вне закона. Что значит санкции? Когда было, чтобы объявляли санкции против высшего духовного лица руководителя той или иной церкви?», – подчеркнул он.

«Против Патриарха Кирилла ввели санкции, потому что он руководитель Православной Церкви. Не потому, что у него какая-то государственная или политическая функция. Это разница. Это продолжение религиозной войны, которую они начали на Украине через эту якобы православную украинскую церковь с этим лжепатриархом. То есть, они вводят дополнительные элементы», – заключил Кедми.

 

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