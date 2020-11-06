06.11.2020, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Военные преступления, Косово, Политика, Религиозный экстремизм, Сербия
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Запад меняет косовских головорезов. Давление на Сербию вырастет – прогноз


Отставка Хашима Тачи с поста «президента» самопровозглашенного Косово в связи тем, что Специальный суд в Гааге утвердил обвинительный акт против него за военные преступления 1998-1999 годов, приведет к появлению новых политиков в Приштине, которым формально нечего предъявить.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил политолог Олег Бондаренко.

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«Запад уже давно хотел бы поменять всех этих товарищей, потому что эти головорезы ему уже сильно поднадоели. Они бы хотели их убрать, не важно, куда: в Гаагу или просто отставить. А на их место вывести молодых ни в чем не запятнанных политиков, которые будут продолжать тот же самый курс, но при этом иметь совершенно другую репутацию», – сказал Бондаренко.

Он прогнозирует, что после вероятной победы Джозефа Байдена на президентских выборах в США давление на Сербию усилится.

«Сербов будут принуждать к признанию Косово без всяких оговорок. Трамп безусловно был для Белграда более удобным, потому что демократы являются лоббистами мусульмано-албанских сепаратистских движений на Балканах. Это касается как Сербии, так и Македонии. Я думаю, что радикальный ислам после победы Байдена поднимет голову. Ничего хорошего это не сулит», – сказал Бондаренко.

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