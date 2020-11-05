Став обвиняемым в Гааге, «президент» Косово Тачи ушел в отставку

05.11.2020, Белград, Алексей Топоров

После того как прокуратура Специального суда по Косово утвердила обвинения против «президента» Косово Хашима Тачи, тот подал в отставку.

Об этом сам Тачи заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не могу предстать перед судом в качестве президента Косово, – объяснил свое решение Тачи. – Для меня и моей семьи это, конечно, непростой момент… Но никакое решение не может изменить ход истории и опровергнуть тот факт, что Косово было жертвой, а Сербия – агрессором. Я прошу вас о благоразумии и призываю хранить наше единство».

Сегодня также стало известно, что друг и подельник Тачи по террористической деятельности – Кадри Весели, сдался оккупационной миссии EULEX в Приштине и будет отправлен в Гаагу. А накануне пресс-секретарь «Армии освобождения Косово» (UCK) Якуп Красничи был арестован в собственном доме на территории общины Глоговац и доставлен в Гаагу.

«Хашим Тачи, Кадри Весели и другие подозреваемые несут уголовную ответственность за приблизительно 100 убийств. В число пострадавших входят сотни опознанных жертв из числа косовских албанцев, сербов и цыган, а также политических оппонентов подозреваемых», – говорится в обвинительном заключении.

Было время, когда террорист Тачи носил автоматы, а не пиджаки.

При этом велика вероятность, что Специальный суд по Косово учрежден Западом как раз для того, чтобы юридически очистить бывших боевиков, которые сейчас являются политической элитой Косово. Ранее подобным образом поступал Международный трибунал по бывшей Югославии.