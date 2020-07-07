Запад мобилизовал целую армию «активистов», чтобы сорвать референдум по Конституции – сенатор

07.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Западные структуры через своих специально проинструктированных «активистов» делали попытки придать процессу голосования за поправки в Конституцию РФ нелегитимный характер – и на избирательных участках, и в виде кибератак.

Об этом в ходе заседания Временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в дела РФ заявил член Совета Федерации РФ Олег Морозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В самой России активно использовались разнообразные НКО, в том числе признанные иностранными агентами, а также незарегистрированные структуры и отдельные физические лица. При этом наша группа отмечает, что подобного рода деятельность имела самую разнообразную поддержку из-за рубежа. Такая поддержка носит финансовый характер, безусловно, информационная поддержка, методическая, простыми словами – указания, что и как делать.

Хочу привести пример. В соцсетях носило массовый характер следующее указание: если на каком-то избирательном участке фиксируете, что количество прикреплённых к этому избирательному участку граждан, которые на самом деле должны голосовать на другом участке, по каким-то причинам прикрепились, имеет некоторую величину, видно, что их достаточно много, вы смело можете говорить о факте фальсификаций.

То есть, это никак не может быть связанно с тем, что люди могут быть не рядом с домом или это связанно с пандемией. Для иностранных кураторов это связанно только с фальсификацией, и любой такой случай должен объявляться фальсификацией. Это давалось как инструкция», – отметил Морозов.

Сенатор добавил, что во время голосования за поправки в Конституцию РФ, осуществлялись кибератаки на ЦИК извне страны.

«Ещё один момент, который мы фиксируем – это конкретная подготовка конкретных активистов. Это обученные люди, которые знают, как себя вести на избирательном участке, что делать в конкретной ситуации, как трактовать ту или иную возникшую ситуацию, для того, чтобы объявить результат нелегитимным или поставить под сомнение итоги голосования.

Также зафиксированы многочисленные кибератаки, источники этих атак находились за пределами РФ, причём сайт Центральной избирательной комиссии атаковали постоянно и в первую очередь», – подчеркнул Морозов.

Напомним, в минувшие выходные прозападные либеральные оппозиционеры выходили в столице России на несанкционированные пикеты против всенародно принятых поправок в Конституцию РФ.