Запад назначил сербов на роль врагов, косоваров гладят по коленке

04.06.2019, Москва, Елена Острякова

Резолюция Совбеза ООН 1244 по урегулированию косовского кризиса утратила свой практический смысл сразу же после принятия.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил российский политический обозреватель Армен Гаспарян, комментируя дискуссию в экспертной среде о возможности утверждения нового плана по разрешению конфликта на Балканах.

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«Эта резолюция утратила свой практический смысл в момент, когда ее писали. Потому что тогда произошло отторжение исторических земель Сербии в угоду политическим взглядам Запада. Поэтому рассуждать в 2019 году, насколько актуальна эта резолюция, по меньшей мере, странно», – сказал Гаспарян.

По его словам, Россия неоднократно выступала с предложениями по урегулированию кризиса, однако Запад на эти инициативы не отреагировал.

«Мы можем предложить еще пять разных проектов резолюций, но, к огромному сожалению, они не будут действовать, потому что Запад в этом не заинтересован. Он будет использовать все рычаги для продвижения своей теории албанского Косово. Сербы назначены на роль главных врагов», – сказал Гаспарян.

По его мнению, Россия должна постоянно поднимать вопрос Косово, не выпуская его из повестки, и лоббировать эту тему на дипломатическом уровне.

Резолюция Совбеза ООН по урегулированию кризиса в Косово не работает, потому что ее нарушают представители Запада, в свою очередь отмечает российский политолог Алексей Мартынов.

«Это прекрасная резолюция, там все прописано. Она обеспечила задачу прекратить войну, и вполне себе работает до 2019 года. И дальше будет работать, если ее не будут ломать. Просто в свое время евробюрократы допустили присутствие с косовской стороны этих боевиков, так называемого спецназа, который сейчас вламывается в поселения сербов», – сказал Алексей Мартынов.

Он полагает, что европейским политикам нужно прекратить заигрывать с властями непринанного Косово, если он не хотят войны в Старом Свете.

«Европейским странам нужно принципиально определиться, что они хотят: мир или войну в Европе. Если они хотят войну, то пусть действуют и дальше так же, применяя двойные стандарты, поглаживая под столом по коленке власти Косово», – сказал Мартынов «ПолитНавигатору».