Несмотря на многочисленные просьбы киевского руководства, страны западного блока не станут обеспечивать Украине даже необходимый минимум военной помощи.

Об этом в эфире видеоблога объявленного Россией в розыск либерала Марка Фейгина заявил бывший советник президента России, сбежавший в Вашингтон, Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы помните, Михаил Подоляк, советник Офиса президента сделал твит от 13 июня. Я думаю, он эти цифры не сам придумал, они тоже согласованы с политическим и военным руководством. Он тогда запрашивал не триста танков, а пятьсот. Не семьсот бронемашин, а две тысячи. Не пятьсот, а тысячу гаубиц.

Это говорит о том, что в июне прошлого года украинское руководство запрашивало то оружие, которое им абсолютно необходимо чтобы противодействовать агрессии.

Через полгода после этого, когда они не получили, пришлось использовать командующего Вооруженными силами для того, чтобы сделать гораздо более официальный запрос. Но этот запрос оказывается даже меньше, чем то, о чём говорил Михаил Подоляк.

А с моей точки зрения потребности Украины в технике больше и чем то, что говорил Залужный, и чем то, что говорил Подоляк», – сказал Илларионов.