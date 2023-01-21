Запад не будет обеспечивать даже минимум военной помощи Украине – Илларионов

Вадим Москаленко.  
21.01.2023 21:24
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Украина


Несмотря на многочисленные просьбы киевского руководства, страны западного блока не станут обеспечивать Украине даже необходимый минимум военной помощи.

Об этом в эфире видеоблога объявленного Россией в розыск либерала Марка Фейгина заявил бывший советник президента России, сбежавший в Вашингтон, Андрей Илларионов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на многочисленные просьбы киевского руководства, страны западного блока не станут обеспечивать Украине даже...

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«Вы помните, Михаил Подоляк, советник Офиса президента сделал твит от 13 июня. Я думаю, он эти цифры не сам придумал, они тоже согласованы с политическим и военным руководством. Он тогда запрашивал не триста танков, а пятьсот. Не семьсот бронемашин, а две тысячи. Не пятьсот, а тысячу гаубиц.

Это говорит о том, что в июне прошлого года украинское руководство запрашивало то оружие, которое им абсолютно необходимо чтобы противодействовать агрессии.

Через полгода после этого, когда они не получили, пришлось использовать командующего Вооруженными силами для того, чтобы сделать гораздо более официальный запрос. Но этот запрос оказывается даже меньше, чем то, о чём говорил Михаил Подоляк.

А с моей точки зрения потребности Украины в технике больше и чем то, что говорил Залужный, и чем то, что говорил Подоляк», – сказал Илларионов.

Он подчеркнул, что при этом Запад только обещает дать Украине гораздо меньше, чем озвученный Залужным минимум.

«Сейчас все страны, со всех сторон, предварительно пообещали 188 танков. По отношению к тем цифрам, что называл Залужный, две трети в лучшем случае. Опять-таки, не сегодня и не завтра, а через какое-то время.

Что касается бронемашин – около тысячи. Там, правда, в основном бронеавтомобили, но не вооруженные оружием для наступательных действий. Что касается артиллерийских орудий, то Залужный запросил пятьсот, а обещают примерно двести», – добавил беглец.

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