Запад не оценит антироссийских реверансов Лукашенко – эксперт

10.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Попытка президента Белоруссии Александра Лукашенко уйти от удара со стороны Запада, ударившись в антироссийские заявления, не сработала.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор фонда исследований проблем демократии Максим Григорьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, что силовые действия Лукашенко адекватны сложившийся ситуации, но перед этим мы видели эту ситуацию с задержанием российских граждан и видели явную попытку как-то уйти от удара со стороны Запада, он попытался сказать, что и Россия попыталась вмешаться.

Как мы поняли, это не срабатывает – пленных на Западе не берут, как Лукашенко ни пытался, это не сработало. Сейчас он поймёт, что никаких вариантов соглашения с Западом не может быть. Единственный вопрос связанный с Лукашенко – Запад как добивался, так и будет добиваться, любыми методами сменить власть в Белоруссии», – заявил Григорьев.

«То, что происходит сегодня в Белоруссии – это повторение цветных революций, наподобие того, что было в Киеве, вариант Евромайдана», – добавил эксперт.