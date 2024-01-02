«Запад не поможет»: мощнейшие удары по Украине будут продолжаться, – экс-советник Кучмы

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Массированные удары ВКС РФ по объектам на территории Украины будут продолжаться и дальше.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил бывший советник президента Украины Леонида Кучмы, экономист и политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Был мощнейший удар по Украине. И вы должны понимать, что это будет усиливаться. Путин остановиться не может. Он будет действовать так же, как действовать во время Второй чеченской войны, кога Грозный был уничтожен, и как в Сирии они целые города уничтожали. Тогда это было для него безнаказанно, и сейчас будет», – сказал Соскин.

Он подчеркнул, что страны Запада не помогут Украине, потому что именно они нарушили устоявшийся после Второй мировой войны миропорядок.

«Но точно так же НАТО бомбило Белгород. Точно так же, НАТОвские самолёты били по Югославии, НАТО уничтожало Югославию. С этого всё началось, давайте будем объективными – там они сломали тегеранские результаты мира, Потсдамский мир. Вот, теперь один монстр породил второго монстра. ЦРУшные империалистические США породили ФСБшную империалистическую Московию. А жертвой стала Украина – самое невероятное, чего нельзя было вообще представить», – жалуется Соскин.

Отметим, что Соскин имеет прямое отношение к происходяшему сегодня на Украине. Во времена президентства Виктора Ющенко он на западные гранты устроил турне по вузам юго-восточных областей, где читал лекции студентам о пользе вступления в НАТО. Во время такого мероприятия в Одессе в Соскина бросили ботинком.