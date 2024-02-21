Запад не потерял веру в военную победу над Россией

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Страны западного блока не планируют переговоры с Россией о мирном урегулировании украинского конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.

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У него поинтересовались, верит ли еще Запад в победу над Россией на поле боя.

«Я думаю, скорее всего, да. Но я полагаю, теперь оценка будет такой: Россия не потерпит поражения на поле боя в этом году. Однако они действительно думают, что это теоретически возможно, если будет направлена боевая техника, будет осуществляться обучение. Я думаю, они полагают, что Украина всё еще может победить Россию на поле боя. Но не для того, чтобы завоевать Россию. В целом общая оценка сейчас такова, что Украина всё еще может победить Россию на поле боя, но, возможно, не в этом году», – сказал Смит.

Отступление ВСУ из Авдеевки он охарактеризовал как «важное стратегическое достижение для России, но не решающее».

«Не думаю, что это знаменует собой начало победы России», – заявил эксперт.

По его словам, Европа в состоянии оказывать Украине военную и финансовую помощь без участия США, «но, возможно, недостаточно для удовлетворения желаний Украины и победы на поле боя».

Собеседник изданию подчеркивает, что Запад все еще не готов к переговорам с Россией.

«Он хочет поддерживать Украину и будет готов к переговорам только в том случае, если Зеленский даст другой сигнал. Если Зеленский сейчас скажет: «мы будем вести переговоры» или «можем вести переговоры», тогда всё изменится. Они поставили себя в зависимость от этого», – говорит директор Института.

В этой ситуации, полагает аналитик, «многое, но не всё зависит от США».

«Но я думаю, что решение Зеленского является решающим. И если бы, например, на него было давление со стороны США в пользу переговоров, Зеленский также поинтересовался бы, чего хотят европейцы. Так что американское давление на Зеленского имеет важное значение, но не решающее», – резюмировал Смит.