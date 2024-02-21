Запад не потерял веру в военную победу над Россией

Олег Кравцов.  
21.02.2024 10:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 523
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Россия, Украина


Страны западного блока не планируют переговоры с Россией о мирном урегулировании украинского конфликта.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил директор Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Дэн Смит.

Страны западного блока не планируют переговоры с Россией о мирном урегулировании украинского конфликта. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


У него поинтересовались, верит ли еще Запад в победу над Россией на поле боя.

«Я думаю, скорее всего, да. Но я полагаю, теперь оценка будет такой: Россия не потерпит поражения на поле боя в этом году. Однако они действительно думают, что это теоретически возможно, если будет направлена боевая техника, будет осуществляться обучение.

Я думаю, они полагают, что Украина всё еще может победить Россию на поле боя. Но не для того, чтобы завоевать Россию. В целом общая оценка сейчас такова, что Украина всё еще может победить Россию на поле боя, но, возможно, не в этом году», – сказал Смит.

Отступление ВСУ из Авдеевки он охарактеризовал как «важное стратегическое достижение для России, но не решающее».

«Не думаю, что это знаменует собой начало победы России», – заявил эксперт.

По его словам, Европа в состоянии оказывать Украине военную и финансовую помощь без участия США, «но, возможно, недостаточно для удовлетворения желаний Украины и победы на поле боя».

Собеседник изданию подчеркивает, что Запад все еще не готов к переговорам с Россией.

«Он хочет поддерживать Украину и будет готов к переговорам только в том случае, если Зеленский даст другой сигнал. Если Зеленский сейчас скажет: «мы будем вести переговоры» или «можем вести переговоры», тогда всё изменится. Они поставили себя в зависимость от этого», – говорит директор Института.

В этой ситуации, полагает аналитик, «многое, но не всё зависит от США».

«Но я думаю, что решение Зеленского является решающим. И если бы, например, на него было давление со стороны США в пользу переговоров, Зеленский также поинтересовался бы, чего хотят европейцы. Так что американское давление на Зеленского имеет важное значение, но не решающее», – резюмировал Смит.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть