Новости Украины

На предстоящем саммите президентов США и России будет затронута украинская тема.

Такого мнения, передает корреспондент «ПолитНавигатора», придерживаются опрошенные «Комсомольской правдой» политические эксперты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Я не думаю, что будут приняты какие-то окончательные решения по Киеву и НАТО. Как минимум, для этого нужна предварительная работа дипломатов, а ее пока нет», считает американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин.

А глава Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный считает, что США поддерживают украинский режим, чтобы давить на Москву.

«Но Украина в НАТО не попадет — Польша или Прибалтика будут «за», а вот Италия, Франция, Германия изначально «против» этого», – говорит Подлесный.

При этом политический аналитик Михаил Синельников-Оришак не исключает, что Киев может получить от США статус «основного союзника вне НАТО».

«Запад не рискнет размещать ракеты «под Харьковом». Это может спровоцировать настоящую войну, а драться за Украину не хочет ни Америка, ни Европа», – подчеркивает политолог Дмитрий Дробницкий.

При этом президент РФ Владимир Путин считает реальной угрозу вступления Украины в НАТО и говорит, что это станет «красной линией» для Москвы.