Запад не введет санкции из-за признания Россией ЛДНР

28.11.2018, Москва, Владимир Гладков

России давно пора прекратить товарооборот с Украиной и ввести против неё жёсткие санкции.

Такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии МГУ Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигнатора».

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«У нас товарооборот с Украиной растёт. Это свинство, понимаете? Это то, что наш бизнес зарабатывает на крови. Танки украинские в Донбассе, они на чём ездят, собственно говоря? До каких пор это безобразие будет продолжаться? До каких пор «Сбербанк» не будет работать в Крыму, а будет работать на Украине? Его отжали, конечно, но он ушёл оттуда не добровольно, а в Крым никак не приходит, а мы рассказываем про какие-то западные санкции. Да мы с собой должны для начала разобраться. Ввести нормальные санкции против Украины. В Америке санкционный режим – он каждодневный. Вот что-то происходит – специально бюро Госдепартамента по санкциям вводит это всё.

Тернопольский городской совет голосует против русского языка – Россия молчит, вообще никак не реагирует. Почему всех этих депутатов мгновенно, в этот день не вносить в санкционный список, чтоб другие хоть подумали, что это вообще-то плохо. В Николаеве из Русского драматического театра слово «русский» убирают. Есть конкретные чиновники, которые это всё подписывают, они никуда не скрываются, фамилии их известны.

Почему Российская Федерация молчит и на уровне МИДа? Подать в Совет безопасности, зная, что там отвергнут – какой был в этом смысл, я не могу понять. Лишний раз украинцы заявили, что они победили?», – заявил эксперт.

Также, отвечая на вопрос ведущего, стоит ли России ждать санкций Запада, он высказал мнение, что никаких санкций не будет.

«Нет. По этому инциденту – нет. И если бы мы ЛДНР признали, тоже бы ничего не было. Запад всё что мог против нас в экономической сфере ввёл. Я песни слышал на всех каналах «От SWIFT отключат», банки что-то там… Да ничего этого не будет, потому что эти санкции будут бить по ним больше, чем по нам», – резюмировал Платошкин.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел заявление экс-депутата Верховной Рады Олега Царева о том, что Российская Федерация допустила серьёзные ошибки, когда признала власть Петра Порошенко и не дала ополченцам Донбасса дойти до Харькова.