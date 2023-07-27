Запад обвиняет Украину в неумении воевать

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На Западе все больше недовольны результатами украинского наступления.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный аналитик Владислав Шурыгин, давая оценку критическим публикациям в западных СМИ, в частности немецких.

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Так, на днях газета Bild обнародовала внутренний документ бундесвера, где говорилось о нерациональном использовании Украиной западной техники. Там считают ошибкой дробление наступающих частей на мелкие группы без поддержки бронетехники, что не позволяет прорвать российскую оборону.

Досталось в документе и украинским командирам, игнорирующим натовские принципы управления боем.

«Старая военная поговорка о том, что у победы сто отцов, а поражение – всегда сирота, в данном случае выходит еще и на международный уровень. НАТО и Запад отводят себе роль «учителя года», у которого есть плохой ученик, который не хочет усваивать уроки. Украина при этом считает себя героем, который сражается за весь Запад, но тот лукаво обводит вокруг пальца и не дает все, что у него просят», – описывает ситуацию в комментарии «Московскому комсомольцу» Шурыгин.

Он считает, такая критика характерна «для ситуации, когда все идет не по плану».

«Очевидно, что огромные потери, которые понесла Украина в обмен на мизерный результат, свидетельствуют о том, что наступил кризис системы. И это кризис, прежде всего, всей западной военной концепции, которая в течение почти восьми месяцев перестраивала армию Украины на западный манер. И перестроили так, что в итоге не получается вообще ничего. С другой стороны, налицо, конечно, и кризис Украины, которая сама себя обманула, обнадеживая всех, что у нее точно получится разгромить «этих русских орков» и, соответственно, снискать всемирную славу, которая когда-то оказалась не по зубам ни Наполеону, ни Гитлеру. В итоге сегодня мы видим то, что мы видим», – резюмировал Шурыгин.

Примечательно, что Киев отреагировал на недовольство бундесвера. Буквально вчера ВСУ пошли в мощную атаку на Запорожском направлении в районе Работино, бросив в бой десятки единиц бронетехники. Впрочем, добиться успеха не смогли.