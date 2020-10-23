Запад поднимает градус абсурда в обвинениях России

23.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Предъявления США обвинений в хакерстве шести россиянам и заявление МИД Великобритании о попытках спецслужб России с помощью кибератак сорвать Олимпиаду в Токио – типичные вбросы, превратившиеся в сегодняшнюю рутину.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Пандемия коронавирусной инфекции еще сильнее выявила уязвимость всех стран вне зависимости от их политической ориентации и уровня экономического развития перед лицом глобальных проблем, связанных с использованием цифровых инструментов.

В то время как все здравомыслящее мировое сообщество пытается наладить конструктивное сотрудничество в сфере международной информационной безопасности и найти пути преодоления «киберпандемии», отдельные государства продолжают осуществлять практику бездоказательных обвинений России в совершении противоправных действий в информационном пространстве.

Именно так расцениваем предъявленное властями США обвинение гражданам России в хакерстве. Эти обвинения были сделаны публично и опубликованы 19 октября на официальном сайте МИД Великобритании заявление о попытках спецслужб России с помощью кибератак сорвать предстоящую Олимпиаду в Токио. Не удивлюсь, если потом появится версия о том, что эта Олимпиада тоже была перенесена по причине действий российских хакеров. К сожалению, мы живем еще и в мире инфодемии, о чем говорил Генеральный секретарь ООН, и такие вбросы, к сожалению, являются сегодняшней рутиной», – сказала Захарова.

При этом она подчеркнула, что на фоне постоянно звучащих «измышлений Запада о действиях всемогущих «русских хакеров», остаются без ответа неоднократные предложения Москвы организовать встречу экспертов для обсуждения накопившихся претензий и противоречий.

«К сожалению, вместо прагматичного экспертного кибердиалога США и их союзники просто предпочитают использовать ложные и надуманные сюжеты о российском воздействии, постоянно повышая накал претензий и доводя его до уровня абсурда.

Хотели бы в очередной раз напомнить авторам кампании, нагнетающим тему «российских хакеров», что в условиях распространения коронавирусной инфекции важно сосредоточиться на вопросах международного сотрудничества в борьбе с «киберпандемией», а не действовать в противоположном направлении, усугубляя недоверие в глобальном информационном пространстве, что, в свою очередь, развязывает руки настоящим хакерам», – добавила представитель МИД.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные выпады против России рецидивом оголтелой русофобии, охватившей Запад.