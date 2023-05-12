Запад поймал Россию в ловушку Катыни. Как из неё выбраться?

Россия оказалась в сложной ситуации вокруг истории с так называемым «катынским расстрелом» – во времена Михаила Горбачева и Бориса Ельцина руководство государства согласилось с фальшивой трактовкой трагедии в угоду Западу.

И теперь, в условиях СВО, Москве будет трудно скорректировать свою позицию. Хотя Польша сносом монументов советским воинам уже давно напрашивается на ответ. Об этом «ПолитНавигатору» заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев.

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«Тема Катыни была подхвачена поляками, англичанами и всегда использовалась против нас. В момент слабости российского государства, путем различного давления и фальсификаций, удалось протолкнуть идею о том, что мы за это ответственны, хотя все исторические факты свидетельствуют (в том числе и работы иностранных историков, а не только наших), что никакой вины советского руководства за Катынь нет, а расстрелы и чудовищная провокация были совершены фашистами. Думаю, что это очевидно любому неполитизированному историку или человеку, который знаком с фактами», – считает парламентарий.

Однако теперь, уточнил он, Россия оказалась в затруднительной ситуации – хотя варварство Польши на государственном уровне по отношению к памятникам воинам Красной армии требует ответа.

«Заявления Госдумы о том, что мы не согласны с трактовкой событий в Катыни сейчас, мне кажется, не сильно уместны. Такое заявление само по себе никакой пользы нам не принесет – мы же не выплачиваем репарации, субсидии погибшим, еще что-то. То есть, мы за Катынь никоим образом не наказаны и никакой материальной ответственности не несем. Если бы поляки попытались вменить нам какие-то иски, то мы вменили бы им за погибших и попавших в плен красноармейцев. Поэтому, весь этот вопрос с материальной точки зрения закрыт. Но заявление о том, что мы не признаем Катынь, будет выглядеть для всего мира как политизированное – дескать, раньше русские признавали, а сейчас, дескать, за то, что поляки официально обвиняют русских в «агрессии», мы назло берем и не признаем… То есть, мы будем выглядеть просто смешно».

Схожего мнения придерживается политолог и историк Владимир Корнилов.

«Что мы можем сделать, чтобы отказаться? Акт совершен, это сделано. Конечно, это глупый поступок тогдашних руководителей – да, не нужно было этого делать. Или же, как минимум, нужно было это делать на взаимной основе: поляки параллельно извиняются за те зверства, которые они творили в отношении русских, в отношении красноармейцев и так далее. Но, ясное дело, что поляки все равно не извинились бы за свои очевидные преступления, гораздо более массовые и кровавые, чем расстрел в Катыни. Но мы уже это сделали, что теперь, задним числом отзывать извинения? Это будет смешно», – заявил Корнилов.

Польский пропагандистский плакат

А вот политолог Богдан Безпалько придерживается иной точки зрения. Он согласен с мнением, что политика уступок Западу в надежде на его умиротворение оказалась полностью провальной – оппоненты России понимают только силу. А потому официальную трактовку событий в Катыни можно кардинально пересмотреть, невзирая на реакцию бывших «партнёров».

«Я абсолютно с этим согласен. Это было чисто политическое решение, и до сих пор никакие документы не были опубликованы в подтверждение того, что это был Советский Союз. Поэтому этот вопрос нужно поднимать заново и переосмысливать в контексте уже нынешних польско-российских отношений. Безусловно, мы должны категорически отказаться от этого. Можно выразить сочувствие, почтить память этих офицеров и так далее, но мы совершенно не обязаны брать за это вину на себя. Это было чисто политическое решение руководства России того периода, и оно до сих пор нам аукается. Тем более, что поляки это не оценили никак. В любом случае, нужно заявить об исторической истине и доказать. Потому что в Польше это тоже часть мифа, часть гражданской религии, а не является основанным на фактах утверждением», – сказал Безпалько «ПолитНавигатору».

А политолог Сергей Марков напоминает, что у самой Польши немало исторических грехов перед Россией. Главным он считает срыв Варшавой инициативы Сталина по формированию антигитлеровской коалиции в 1939 году.

«Польша совершила большие преступления и за них не покаялась. Вот эти вопросы надо было поднимать. Огромное количество было уничтожено русских людей, прежде всего с Украины, между прочим, в лагерях военнопленных после поражения Красной армии в 1920 году под Варшавой. Вот это важнейшее преступление. Кроме того, поскольку Западная Украина и Западная Белоруссия были под контролем Польши, там были большие политические репрессии, там был режим апартеида во многом реализован в отношении православных и русскоязычных людей Украины и Белоруссии. Это тоже преступление. Затем, Польша – один из главных виновников Второй мировой войны. Да, она – одна из главных жертв, но и один из главных виновников. Если бы Польша вела себя по-другому, то не было бы Второй мировой войны, во всяком случае, в таких масштабах, а, может, не было вообще. Если бы Польша не сорвала антигитлеровскую коалицию между Россией, Англией и Францией, то, может быть, можно было вывести ситуацию иначе», – говорит Марков.