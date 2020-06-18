Запад поощряет саботаж Киевом мирного процесса в Донбассе

18.06.2020, Москва, Владимир Гладков

В условиях, когда Киев откровенно плюёт на выполнение Минских договоренностей, решение о предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями свидетельствует о «целенаправленном поощрении деструктивного курса украинских властей» со стороны Запада.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«12 июня Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. По документам альянса это предполагает более широкий доступ к программам и учениям альянса по оперативной совместимости, подготовки военнослужащих по натовским стандартам, политическим консультациям и обмену информацией. Помимо Украины, таким статусом обладают Грузия, Иордания, Финляндия, Швеция, Австралия.

Это решение подается как признание «значительного вклада» Киева в натовские операции, включая, не поверите, Афганистан и Косово. Вы же прекрасно понимаете, что без вклада Украины там не удалось бы достичь процветания. При этом пытаются уверять аудиторию, что «повышение статуса» мало что меняет в существующей системе партнерства Украина-НАТО и уж точно «не предопределяет» решения по членству Киева в альянсе», – заявила Захарова.

При этом, как подчеркнула представитель МИДа, что бы в НАТО ни говорили о принятом решении, политическая подоплека очевидна.

«В условиях, когда Киев открыто саботирует выполнение Минских договоренностей, продолжает вести войну на Донбассе, его нельзя оценить иначе как целенаправленное поощрение такого деструктивного курса украинских властей.

Выписывая все новые партнерские бонусы «партии войны» в Киеве, страны НАТО на деле демонстрируют свою незаинтересованность в урегулировании внутриукраинского конфликта. Иначе будет трудно продолжать пугать обывателя надуманной российской угрозой и осуществлять военную накачку восточного фланга альянса», – добавила Мария Захарова.