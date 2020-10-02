Запад позволил Украине пойти против воли ООН

02.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несмотря на то, что Совбез ООН утвердил Минские соглашения и понимает их безальтернативность, международные организации позволяют Киеву не выполнять взятые на себя обязательства.

Об этом в эфире YouTube-каналу «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести FM Киев» Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Во-первых, Украина подписала Минские соглашения и взяла на себя обязательства. Во-вторых, есть позиция ООН, которая буквально месяц назад 31 августа заявила: «Минским соглашениям нет альтернативы».

Напомню, что 19 февраля 2015 года Совбез ООН, в том числе и США, единогласно поддержали Минские соглашения как единственный способ выйти из внутреннего конфликта на Украине» – отметил он.

Также Синельников добавил, что своим нежеланием выполнять Минские соглашения Украина противопоставляет себя всему ООН, но из-за антироссийской риторики Киева Запад позволяет это делать.

«В данном случае, Киев противопоставляет себя не России, а ООН. Также противопоставляет себя Германии и Франции, которые наряду с Россией являются гарантами выполнения этих соглашений. Но Кравчук прекрасно знает, что сейчас антироссийская риторика в среде нынешней политической элиты в цене, и делает хоть и бессмысленные, но антироссийские заявления – это в определённых кругах воспринимается на ура.

Киев не будет выполнять Минские соглашения, об этом я говорил на второй день после их подписания и повторял это на протяжении всех лет. Дело в том, что вернуть территории силой – это грубейшее нарушение Минских соглашений и фактическое их прекращение», – возмутился спикер.

Далее журналист подчеркнул, что Киев не будет выполнять Минские соглашения и, возможно, захочет решить конфликт силовым путём, что приведёт к катастрофе для Украины в связи с полной неспособностью ВСУ эффективно воевать.

«Украина не будет выполнять Минские соглашения, будет ли силовой вариант? Может быть, если это санкционируют США. Хотя, учитывая ситуацию на Украине, и в частности в ВСУ, и экономике, денег нет, и армия находится в состоянии полнейшего морального разложения.

Мне представляется очень сомнительным то, что украинская армия способна вести эффективные действия против ополчения. Но, как показывает опыт, в Киеве очень плохо оценивают ситуацию, и могут принять решение, которое приведёт к катастрофическим последствиям», – резюмировал Синельников.

Напомним, ранее в Донецке заявили, что окружение Владимира Зеленского, неоднократно заявлявшее о наличии «плана Б» по Донбассу в случае провала Минских переговоров, похоже, сделало ставку на кровавую зачистку по примеру Сербской Краины, уничтоженной Хорватией при поддержке Запада.