Запад приготовился поступить с Зеленским как с козлом отпущения – румынский публицист
После неизбежного ухода Зеленского со сцены (через программу защиты свидетелей, государственный переворот, несчастный случай или убийство) последует лавина историй, подброшенных западных спецслужбами в сотрудничестве со СМИ в попытке реабилитировать имидж американского глобалистского глубинного государства.
Об этом в своём блоге пишет румынский публицист Адриан Ончу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы скоро узнаем, что Зеленский был исчадием ада. План войны с россиянами он составил по собственной инициативе, умоляя Джо Байдена подставить плечо в обмен на миллионы долларов, доставленных фирмой Burisma на счет его сына Хантера. Зеленский также разорвал сделку с российскими переговорщиками, разозлившись тем, что теряет Крым навсегда, и попросил Бориса Джонсона взять на себя продолжение войны.
То, что помощь союзников по НАТО быстро эволюционировала от защитных шлемов к ракетам, танкам и самолетам, заслуга исключительно «сатаниста» Зеленского. Так же как и атаки на Керченский мост, Запорожскую АЭС и российскую Курскую область. Сумасшедший взялся за плуг, несмотря на попытки Белого дома его успокоить», – пишет автор.
В том же духе, как он считает, и недавняя нелицеприятная попытка американцев обвинить Зеленского в нападении на газопровод «Северный поток».
«Хотя российские газо- и нефтепроводы, идущие транзитом через Украину, были бы под рукой, киевский режим выбрал чрезвычайно сложный вариант — взорвать трубопровод по дну Балтийского моря.
Журналисты The Wall Street Journal, связанные с ЦРУ, состряпали любительскую научно-фантастическую историю, из которой следует, что Зеленский сам приказал генералу Залужному взорвать «Северный поток». И что ЦРУ попыталось было остановить операцию (даю вам слезы, больше ничего!), но украинцы пошли напролом, на фоне употребления алкоголя», – указывает автор.
Он отмечает, что американцы прекрасно скоординировались со своими немецкими вассалами из спецслужб в Берлине, которые обнародовали версию о причастности водолаза из Украины (пока не найденного).
«В награду за разрушение «Северного потока» Германия продолжает поддерживать режим Зеленского деньгами, оружием и боеприпасами, являясь вторым по величине донором после США. В беседе с американцами из The Wall Street Journal генерал Залужный, ныне посол Украины в Лондоне, заявил, что ему «не было известно о такой операции», и квалифицировал как «провокацию» любое заявление президента об обратном. Советник Михаил Подоляк был столь же резок: «Участие Украины во взрывах «Северного потока» – это абсолютная чушь. Эти действия не имели для Украины никакого практического интереса», – цитирует Адриан Ончу.
В результате, по его словам, Украина останется бездумным, безумным и одиноким агрессором (и в то же время жертвой) даже после того, как русские и американцы определят, как они будут делить её территорию, которая теперь стала театром военных действий.
«На данный момент Пентагон «пробует море пальцем» в Курской области, чтобы заполучить разменную карту в будущих переговорах. Однако послание Путина было предельно ясным: не может быть никаких мирных переговоров, пока союзники по НАТО нападают на Россию руками Зеленского», – заключает румынский публицист.
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