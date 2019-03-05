Запад признает украинские выборы, даже если начнутся расстрелы на улицах

05.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Если Запад признает украинские выборы нечестными, то ему придется признать свою ложь относительно Украины за все последние годы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил ведущий политического ток-шоу Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе программы социолог Евгений Копатько подчеркнул, что в предвыборной гонке было бы легкомысленно сбрасывать нынешнего президента Украины Петра Порошенко со счетов.

«По поводу Зеленского – вам нельзя его сейчас ругать, потому что вроде в альянсе, он как добрый следователь, Тимошенко как злой, и Порошенко они обложили с двух сторон. Плюс Аваков – съездил в Америку, через неделю за тысячу наехали [на Порошенко]. Потом, вышел Найем, вышла Залищук, вышел Лещенко [из фракции «БПП»]. Сейчас через неделю будет опрос, и если этот разрыв сохранится…

У вас реально уникальный шанс, что во второй тур (пока, на сегодняшний день) пока Зеленский и Тимошенко. Но я бы даже при этом абсолютно неблагоприятном для Порошенко варианте развития событий не сбрасывал бы его, потому что как работает он, ни один кандидат в президенты никогда не работал. Он и его команда фанатично работают», – заявил Копатько.

«Порошенко? Ему очень хочется жить, хотя, чем больше он устаёт, тем больше глупостей совершает», – отметил Соловьёв.

«Ну, это есть, пошли ошибки, пробои именно эмоционального плана. Дело в том, что здесь фактор ключевой становится, и об этом уже стали говорить – фактор признания этих выборов. «По белому» он не выигрывает, и ещё главная из причин – несколько миллионов человек потенциально не могут быть участниками выборов», – добавил социолог.

«Ну, вы же понимаете, они вынуждены. Запад выборы признает, даже если это будут расстрелы на улицах, даже если будут танки. Потому что, если Запад вдруг скажет, что выборы не честные, тогда он должен расписаться в том, что мы все эти годы говорим правду, а Запад все эти годы лгал или ничего не видел. Они на это пойти не могут, поэтому любой ценой будут говорить, что это демократия, это демократичные выборы», – подытожил Соловьёв.