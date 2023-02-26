Запад прохлопал создание антиукраинской коалиции, – Соскин

Обнародованные китайские 12 пунктов по Украине означают окончательный переход Пекина на сторону России и начало поставок Москве оружия через Казахстан и Белоруссию.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся антироссийских взглядов, однако постоянно критикующий Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Призыв к тому, чтобы статус-кво оставить, во всём виноват Запад, Украина виновата, Россия белая и пушистая.

Что надо, чтобы Запад прекратил поддерживать Украину – надо прекратить поставки оружия, финансов, надо прекратить санкции и так далее.

Нельзя сказать, что Си Цзиньпин, он же не идиот, не тупой человек, они, китайская банда коммунистов, это сделали сознательно.

То есть, они фактически считают, что все остальные – это просто придурки и лохи, и их можно иметь по полной программе. Вот так надо расценивать ту дрянь, блевотину, которую опубликовало руководство коммунистического Китая.

То есть, можно чётко говорить – Китай стал на сторону агрессора РФ», – возмутился Соскин.

«Будет теперь идти поставка оружия в Россию, только через прокладки, через Казахстан Токаева – предателя редчайшего, мерзопакостного, захватившего благодаря Путину (тоже кгбистская морда), Путин его поставил у власти», – добавил политолог.