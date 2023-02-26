Запад прохлопал создание антиукраинской коалиции, – Соскин
Обнародованные китайские 12 пунктов по Украине означают окончательный переход Пекина на сторону России и начало поставок Москве оружия через Казахстан и Белоруссию.
Об этом в своём видеоблоге заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся антироссийских взглядов, однако постоянно критикующий Зеленского, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Призыв к тому, чтобы статус-кво оставить, во всём виноват Запад, Украина виновата, Россия белая и пушистая.
Что надо, чтобы Запад прекратил поддерживать Украину – надо прекратить поставки оружия, финансов, надо прекратить санкции и так далее.
Нельзя сказать, что Си Цзиньпин, он же не идиот, не тупой человек, они, китайская банда коммунистов, это сделали сознательно.
То есть, они фактически считают, что все остальные – это просто придурки и лохи, и их можно иметь по полной программе. Вот так надо расценивать ту дрянь, блевотину, которую опубликовало руководство коммунистического Китая.
То есть, можно чётко говорить – Китай стал на сторону агрессора РФ», – возмутился Соскин.
«Будет теперь идти поставка оружия в Россию, только через прокладки, через Казахстан Токаева – предателя редчайшего, мерзопакостного, захватившего благодаря Путину (тоже кгбистская морда), Путин его поставил у власти», – добавил политолог.
Он добавил, что при этом значительно возрастает роль Белоруссии.
«Беларусь становится одним из главных, это как в середине жаба наглая сидит, очень опасная, и с ней надо что-то делать. Она раздувается, и через неё будут идти китайские поставки и по дронам, и по остальным летальным видам вооружений для РФ. Это всё будет собираться в Беларуси. И для этого Лукашенко туда (в Китай – ред.) едет с почти четырёхдневным визитом.
То есть фактически этим двум кгбистским агентам – Токаеву и Лукашенко, даётся очень важная функция в этой коалиции Китая, РФ и этих двух, которые уже фактически становятся членами этой вражеской коалиции против Украины», – подчеркнул Соскин.
Он обвинил страны Запада и киевский режим за то, что допустили такое положение вещей, не задушив Белоруссию санкциями.
«Ещё один враг – Иран, и в марте туда Лукашенко полетит. Мы видим, что его активность страшно возрастает. А в этом виновата и Польша, и Литва, и Латвия, и Украина – Зеленский колоссально виноват. Активность и беспрецедентная наглость действий Лукашенко обусловлена наличием в Украине «пятой колонны».
Запад, конечно, совсем неправильно себя ведёт. Польша хотя бы уже начала действовать, в 10-м пакете они уже выступили, что надо по Лукашенко, по Беларуси более жёсткие принимать мероприятия.
Но там всё хорошо. У них всё отлично. 1 евро – всего 3 белорусских рубля, 2,76 за один доллар США, там есть экономика. То есть, по сути, никаких жёстких действий по удушению, по тотальным санкциям финансовым, экономическим, политическим, военным, против Беларуси не делается, и это очень прискорбно», – огорчился киевский политолог.
Спасибо!
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