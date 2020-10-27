Запад разделит Украину на части ради удобства управления – эксперт

27.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

После завершения глобального кризиса и стабилизации ситуации в мире, территория Украины разделится на зоны прямого внешнего управления, в которых будут насаждать идеи западного либерализма или «местечкового» нацизма.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил доктор политических наук Валентин Якушик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«После того как в центре мировой власти произойдут потрясения и там стабилизируется ситуация, после этого изменятся корректировки, и придётся детям Сороса подвинутся, чтобы работать вместе с международными структурами: швейцарскими, американскими и другими, для оптимизации, потому что этой территорией нужно управлять.

После этого тут будет большая децентрализация, на каких-то территориях будет больше национал-социалистических идей, на других – либеральных. На Украине запрещён германский национал-социализм, но если это будет свой, украинский, то это другое дело. Так же как есть африканский и арабский. Тем более, сказали же, что дивизия СС «Галичина» разрешена», – отметил Якушик.

Напомним, ранее Елена Лукаш заявила, что нынешний глава украинского Института национальной памяти Антон Дробович, назначенный Кабмином Зеленского, проводит более активную линию отбеливания нацизма, чем его предшественник Владимир Вятрович, назначенный при Порошенко, о чем красноречиво свидетельствует история с очередным скандальным непризнанием символики дивизии СС «Галичина» нацистской.