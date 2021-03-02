Запад раздувает гражданскую войну в Армении и пытается втянуть Россию
События в Армени, где оппозиция и отказавшийся подчиниться премьеру Генштаб ВС страны добиваются отставки главы правительства Никола Пашиняна грозят перерасти в кровопролитие.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Московскому комсомольцу» заявил председатель партии «Национальное единение», бывший депутат Национального собрания Армении Арташес Гегамян.
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По его словам, стране грозят уличные беспорядки и столкновения между сторонниками и противниками Пашиняна.
«То, что происходит в Армении, тщательно запрограммировано западными разведками. Главная их цель – развязывание гражданской войны. Тогда под шумок в районе Зангезура последует очередная провокация со стороны Азербайджана, которая позволит им занять новые армянские земли. Пашинян должен спровоцировать инцидент с воинами 102-й российской базы или с российскими пограничниками в Армении, а параллельно с этим стоит ожидать усиления напряженности в Донбассе. Все делается для того, чтобы втянуть РФ в войну», – считает Гегамян.
Он не считает Пашиняна самостоятельным человеком
«Он управляется из посольства США в Армении. Он своей главной миссии еще не выполнил. А его главная миссия – это создание управляемого со стороны Запада хаоса в республике, дестабилизация ситуации», – подчеркнул политик.
«Я считаю, что все это перерастет в кровопролитие. В какой форме оно будет протекать, я не знаю. Сейчас в стране с подачи Пашиняна раскручивается бурная антиармейская компания. Против начальника Генштаба и офицеров, которые выступили в его поддержку», – сказал Гегамян.
Спасибо!
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