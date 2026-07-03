Запад «разводит» постсоветские элиты на тотальную гражданскую войну – Уралов
Запад стремится устроить гражданскую войну по всему постсоветскому пространству, обещая местным элитам богатство, статус и поддержку.
Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Исторические мифы основаны на нарративах о том, что нужна гражданская война. У наших оппонентов идеология какая: эта вся территория должна сгореть в гражданской войне.
И они не делают разницы между Казахстаном, Россией, Азербайджаном, Арменией. Они разводят элиты на то, что мы вас поддержим (это сейчас видно на примере Баку), вы будете нашей, так сказать, любимой женой в регионе. Но по факту это приведет, в том числе, к войне внутри.
Поэтому надо выходить с открытым забралом и объяснять, что история – это вопрос отсутствия гражданской войны в будущем, как минимум. Иначе она будет», – предупредил он.
Программный директор РВИО Александра Коновченко подчеркнула, что Запад в этой сфере работает несколько активней.
«У нас сейчас единое историко-культурное пространство только с Белоруссией. В целом, можно включить еще более-менее Киргизию, Таджикистан, Казахстан.
Мы как-то все-таки начали потихонечку с ними работать, пусть и нехотя с той стороны. Кстати, собираем мы на следующей неделе комиссию с киргизами по учебникам истории. Но и с казахами есть, и, дай бог, с таджиками будет.
Но наши оппоненты работают существенно активнее. И пробивают, лоббируют на определенные ключевые посты людей, которые проходили определенное обучение в определенных странах.
Ключевые посты именно гуманитарного направления, потому что мы, со своей стороны, постоянно поддерживали элиты, связанные с экономикой, например, на той же Украине», – добавила она.
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