Запад «разводит» постсоветские элиты на тотальную гражданскую войну – Уралов

Запад стремится устроить гражданскую войну по всему постсоветскому пространству, обещая местным элитам богатство, статус и поддержку.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог Семен Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Исторические мифы основаны на нарративах о том, что нужна гражданская война. У наших оппонентов идеология какая: эта вся территория должна сгореть в гражданской войне.

И они не делают разницы между Казахстаном, Россией, Азербайджаном, Арменией. Они разводят элиты на то, что мы вас поддержим (это сейчас видно на примере Баку), вы будете нашей, так сказать, любимой женой в регионе. Но по факту это приведет, в том числе, к войне внутри.

Поэтому надо выходить с открытым забралом и объяснять, что история – это вопрос отсутствия гражданской войны в будущем, как минимум. Иначе она будет», – предупредил он.