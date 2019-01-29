Запад развязал руки России накануне выборов, причитают майданщики
У стран Запада нет единой позиции по санкциям против России, отказ ввести новый пакет мер против Москвы из-за недавних событий в Черном и Азовском морях – развязывает руки русским накануне выборов нового президента Украины.
Об этом в интервью газете «День» заявила депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по иностранным делам, Анна Гопко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Очевидно, что Запад не имеет единой позиции по России, когда, например, речь идет о голосовании за третий пакет санкций как следствие агрессии Кремля в Азовском и Черном морях. Они лишь на полгода продлили действующие санкции, но так и не ввели новых санкций за распространение агрессии на море.
Это развязывает руки России для вмешательства в наши дела через выборы, через новые акты агрессии, из-за дестабилизации регионов и другие вещи. Они имеют четкий план, который включает различные заготовки и ответственных лиц путинского режима, чтобы дестабилизировать Украину», – поделилась Гопко своими опасениями.
Метки: Анна Гопко, Санкции против России
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