Запад руками «пророссийского» Додона душит Приднестровье

03.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Новый конфликт между Кишиневом и Тирасполем – отказ Молдовы принимать расчеты в леях от приднестровских предприятий – ловушка, при помощи которой президент Игорь Додон рассчитывал заставить ПМР отказаться от собственного рубля и перейти на молдавскую валюту.

Об этом в «Дипломатическом курьере» пишет депутат парламента Приднестровья Андрей Сафонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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Парламентарий напоминает, что «Кишинев уже несколько лет назад убеждал, что приднестровские предприятия для повышения эффективности своей работы могут открывать свои счета в молдавских банках».

«Многие приднестровские заводы, фабрики, фирмы пошли на это. Но это оказалось ловушкой. Как только в Молдавии сменилась власть в июне 2019 года, альянс социалистов (неофициальный лидер – президент Республики Молдова (РМ) Игорь Додон) и прорумынского блока правых проевропейских партий ACUM Майи Санду и Андрея Нэстасе начал жестко давить на Тирасполь. Позднее альянс распался, и команда Додона оказалась у власти сама. А ситуация осложнилась еще больше… молдавские банки отказались принимать свои же леи», – отмечает Сафонов.

Он напоминает, что Молдавия покупает электроэнергию, производимую в Приднестровье на Молдавской ГРЭС в городе Днестровске (собственник российский – ИНТЕР РАО).

«Не так давно Кишинев отказался платить за этот важный для него товар в долларах и начал расплачиваться леями. В итоге у Приднестровья оказалась большая масса этих ненужных приднестровцам купюр (лей слабее приднестровского рубля и часто скачет). А молдавские банки отказались эти леи принимать.

Почему и кто давит на пророссийское Приднестровье? Кишиневу нужно, чтобы ПМР, во-первых, оказалась без твердой валюты, а во-вторых, чтобы леевая масса повисла на шее Приднестровья без возможности от нее избавиться, сбыть ее. По расчетам кишиневских «мудрецов», в этом случае ПМР окажется в безвыходном положении и введет лей в качестве платежного средства на своей территории вместо своего рубля», – отмечает Сафонов.

«Команда Додона перед президентскими выборами в РМ (должны пройти в нынешнем году) хочет надавить на Приднестровье, заставив руководство ПМР подвезти в Молдавию на избирательные участки десятки и сотни тысяч приднестровских избирателей для голосования за своего лидера. В этой ситуации давление на ПМР – это своеобразный способ торговли для властей Кишинева: мол, я тебе ослаблю удавку и возьму свои же леи, а ты мне подвези народ для голосования. А еще лучше открой участки для молдавских выборов у себя в Приднестровье», – считает депутат.

Он полагает ошибочным восприятие Додона как пророссийского политика – молдавский президент зависим от Запада и пока что нужен иностранным кураторам, но, впоследствии будет заменен на откровенного националиста.

«Западные кураторы официального Кишинева в лице США и Евросоюза торопят своих подопечных, пока пост президента РМ занимает Игорь Додон, которого стараются представить как лояльного Москве политика. До выборов в конце этого года Вашингтон и Брюссель желают, чтобы Кишинев руками Додона при непротивлении России взял Приднестровье под контроль. Если это случится, Додон уже не будет нужен западникам и, учитывая опыт разных стран, они постараются от него избавиться и отдать штурвал Молдавии откровенно проамериканским и прорумынским силам. Тогда приднестровская государственность будет уничтожена и влиянию России в регионе придет конец», – пишет Сафонов.

«Руководство ПМР на самом высоком уровне несколько раз заявило, что, если весной 2020 года будет подписан новый контракт о поставках электроэнергии в Молдавию, то можно будет поработать над увеличением пенсий и заработных плат приднестровцев. Атака на приднестровские банки и непринятие денег от заводов и фабрик ПМР за поставленную продукцию преследует цель обрушить приднестровские доходы и этот план сорвать.

29 ноября 2020 года пройдут выборы в Верховный совет Приднестровья. Кишинев, пытаясь обрушить приднестровские доходы, стремится вызвать недовольство населения ПМР действующей властью и продвинуть в парламентские кресла в Тирасполе своих ставленников, готовых капитулировать не только перед ним, но и перед Вашингтоном, Брюсселем и Бухарестом», – предостерегает депутат.