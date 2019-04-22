Запад с ходу взял Зеленского в оборот

22.04.2019, Донецк, Владимир Гладков

Поздравления с победой на президентских выборах от западных лидеров, полученные Владимиром Зеленским, раньше объявления официальных результатов голосования, свидетельствуют о том, что жесткий прозападный курс нового президента Украины был заранее предопределен.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил председатель Комитета по внешней политике и международным связям Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

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«Зеленский уже получил поздравления от ключевых западных лидеров, НАТО и ЕС. Сомнений в его победе, естественно, никаких нет, с явным перевесом почти в три раза – это связано в первую очередь.

Также нет никаких сомнений в сохранении вектора внешней политики Украины при новом президенте, о чем он сам лично неоднократно говорил, в том числе и на личных встречах с американскими и европейскими политиками и дипломатами, в том числе и с президентом Франции Макроном.

Зеленский – прозападный президент, и он, и его окружение прочно втянуто изначально в сферу влияния Запада. Насколько он сможет выстраивать в своей каденции свои реформы и продвигать законопроекты по интегрированию Украины в обещанные ЕС и НАТО – во многом будет понятно, скорее всего, после очередных парламентских выборов на Украине», – резюмировал парламентарий.

Отметим, что Владимир Зеленский уже получил поздравления от президента США Дональда Трампа, канцлеров Германии и Австрии Ангелы Меркель и Сабастиана Курца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Канады Джастина Трюдо, лидера Польши Анджея Дуды, главы Евросовета Дональда Туска, генсека НАТО Йенса Столтенберга и даже от лидера венесуэльских майданщиков Хуана Гуайдо.

Напомним, ранее Владислав Бердичевский также заявлял, что Владимир Зеленский, учитывая сделанные им ранее заявления и жесткую антироссийскую риторику в интервью «РБК Украина», не может претендовать на роль новой политической силы, способной изменить политику Киева относительно республик Донбасса.