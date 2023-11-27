Запад склоняет Украину к капитуляции «с сохранением лица» – возмущённая укро-журналистка

Вадим Москаленко.  
27.11.2023 19:18
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Спецоперация, Украина


Немецкая газета «Bild» и другие западные СМИ пишут о невозможности военной победы Украины и склоняют Киев к «капитуляции с человеческим лицом».

Об этом в своём блоге заявила украинская телеведущая Лариса Волошина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкая газета «Bild» и другие западные СМИ пишут о невозможности военной победы Украины и...

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«Что не так со статьёй в «Bild»? Нам говорят, что у них есть какой-то источник в немецком правительстве. И этот человек им сказал, что Байден и Шольц как-то там договорились – и потому не дают Украине достаточно оружия, но делают это втихаря, чтобы Зеленский сам догадался и обратился к украинскому народу с предложением переговоров и капитуляции.

На самом деле, то что они предлагают как «тайный план США и Германии» – это капитуляция с человеческим лицом», – сказала Волошина.

Она возмутилась, что таким образом страны западного блока портят пропаганду Киева, с помощью которой удаётся отправлять людей на смерть.

«Они постоянно это продвигают, мы читаем просто ворох подобных публикаций в самых уважаемых изданиях мира, где «План А» – это переговоры с Путиным. Конечно же, ради Киева – и чтобы люди не умирали.

Отдать что-то Путину, и будет мир, но только плохой Зеленский не хочет, и обманутые им украинцы верят в какую-то победу. Вот, что нам говорят все эти западные СМИ.

Им надо подорвать нашу с вами уверенность в том, что победа возможна. Именно на такое изменение общественной мысли и направлена вся эта пропаганда», – подытожила журналистка.

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