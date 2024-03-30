Запад смотрит «телемарафон» и не даёт оружия, потому что мы уже победили – полковник СБУ

Вадим Москаленко.  
30.03.2024 17:30
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Пропаганда, Украина


Украине нужно срочно менять информационное сопровождение войны. Убрать пропагандистские победные реляции и, наконец, отказаться от пиар-операций для красивой картинки, поскольку это наносит непоправимый вред для ВСУ.

Об этом в эфире канала «Вышка» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно срочно менять информационное сопровождение войны. Убрать пропагандистские победные реляции и, наконец, отказаться...

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«Почему Запад начал очень ограниченно давать нам вооружения? Потому что посольства иностранных государств наших стратегических партнёров в Киеве, они мониторят эфиры. Если они видят, что «уже всех убили», сводки же дают, «один к семи», президент Зеленский говорит «30-сколько-то потерь, а у них в 10 раз больше». И они реально говорят: «а зачем вам что-то давать?» – сказал Стариков.

Он пояснил, что у руководства Украины «нет горизонта стратегического планирования – взводно-ротное мышление: «А давайте проведём какую-то специальную операцию». Стариков напомнил, как вместо того, чтобы наносить удары в совокупности при прошлогоднем контрнаступлении, Украина демонстрировала сиюминутные пиар-атаки. Таким образом, украинское командование лишь способствует укреплению российской обороны.   «В итоге получилось, что мы хотели показать западному обывателю, а оно перевернулось с точностью до наоборот и уже против нас. Необходимо полностью менять информационное сопровождение», – сказал офицер.

 «Причём куча спикеров на каждом направлении, которые комментируют это всё», – согласился ведущий программы политолог Вадим Карасёв.

«Вместо того, чтобы все силы и средства, которые мы получили от Запада и которые у нас есть в обществе, мы направили на решение глобальной задачи освобождения территорий, мы это всё распорошили», – добавил бывший СБУшник.

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