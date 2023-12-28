Запад стал осознавать, что спасти Украину невозможно

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На Западе осознали, что вложения в Украину не оправдывают себя, а потому стали урезать объемы помощи.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ищенко, денежные вливания в киевский режим лишь ненадолго позволяют отсрочить его кончину, но не меняют конечного результата.

«Весь Запад осознал, что украинская элита не в состоянии адекватно оценить ситуацию ни в своей стране, ни в России. И что их заявлениям верить нельзя. Нельзя рассчитывать свою политику, исходя из украинских заявлений. Они это осознали поздно, но, тем не менее, осознали. Дальше возник вопрос – а надо ли закачивать дальше большие деньги, – может быть, не несусветные по меркам Запада, но в принципе, достаточно большие, свыше 100 миллиардов в год, в долларах?», – сказал эксперт.

«Надо ли эти деньги закачивать, если выхлопа все равно не будет, если Украина все равно продержится примерно столько, сколько продержится, если ее власть не в состоянии разумно использовать то, что им дают? Ну хорошо, если бы можно было вложить 100 миллиардов долларов и потом Украина продержалась на год-два дольше, для Запада это было бы существенным решением и, наверное, они продолжали бы вкладывать, а если вложить 100 миллиардов долларов и Украина продержится на месяц дольше, это уже совсем неинтересно. Месяц туда-месяц сюда, существенной роли не сыграет», – заявил Ищенко.