Запад тестирует новые формы гибридной войны и попытается не допустить Путина до выборов

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От результатов боев на фронтах СВО будут зависеть результаты выборов президента как в России, так и в США.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал профессор Высшей школы экономики политтехнолог Марат Баширов.

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«В 2024 году произойдут два ключевых события — выборы президента Российской Федерации и выборы президента Соединенных Штатов. Западные элиты готовятся и к одним выборам, и к другим. Они будут крайне непростыми. Я думаю, что существует отдельный план по недопущению Владимира Путина на эти выборы. На Западе думают, как противодействовать российским выборам, в том числе и через попытки организации определенных мероприятий на территории России. Также Западом, на мой взгляд, продумываются варианты, чтобы создать условия для признания нелегитимности этих выборов», – сказал Баширов «Московскому комсомольцу».

Вторым главным фактором 2024 года он называет боестолкновения между «нашими Вооруженными силами и объединенной группировкой ВСУ и прокси-войск НАТО».

«Запад всячески скрывает, но все больше становится понятно, что на уровне разведслужб, штабной работы, подготовки и обучения, на Украине активно задействованы натовские кадровые военные структуры. От результатов этих боестолкновений, от того, куда сдвинется линия фронта — на запад или на восток, на юг или на север, будут зависеть и результаты выборов как в России, так и в США. И, соответственно, тот момент, когда начнутся мирные переговоры», – добавил эксперт.

По его словам, именно после выборов президента РФ начнут прорисовываться контуры мирных переговров.

«Это где-то — апрель-май 2024-го. И в конечном итоге, как мне кажется, некий прообраз соглашений, в части вопросов безопасности между России, Китаем и Соединенными Штатами и Европой, можно ожидать где-то к концу 2024 года. Когда события на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, не знаю просто, как сейчас ее описывать, потому что там четыре территории — наши, кто-то еще тянется к России, кто-то, наоборот, к Польше, будут только частью этого глобального договора», – считает собеседник издания.

Кроме того, он убежден, что Запад начал тестирование разных форм гибридной войны против России.

«Недавняя массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье – это как раз тестирование. Запад старается понять, насколько можно задействовать психологические операции в гибридной войне для достижения военного результата», – резюмировал Баширов.