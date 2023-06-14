Запад тестирует новые формы гибридной войны и попытается не допустить Путина до выборов

Олег Кравцов.  
14.06.2023 08:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 871
 
Война, Выборы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


От результатов боев на фронтах СВО будут зависеть результаты выборов президента как в России, так и в США.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказал профессор Высшей школы экономики политтехнолог Марат Баширов.

От результатов боев на фронтах СВО будут зависеть результаты выборов президента как в России,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«В 2024 году произойдут два ключевых события — выборы президента Российской Федерации и выборы президента Соединенных Штатов. Западные элиты готовятся и к одним выборам, и к другим. Они будут крайне непростыми.

Я думаю, что существует отдельный план по недопущению Владимира Путина на эти выборы. На Западе думают, как противодействовать российским выборам, в том числе и через попытки организации определенных мероприятий на территории России. Также Западом, на мой взгляд, продумываются варианты, чтобы создать условия для признания нелегитимности этих выборов», – сказал Баширов «Московскому комсомольцу».

Вторым главным фактором 2024 года он называет боестолкновения между «нашими Вооруженными силами и объединенной группировкой ВСУ и прокси-войск НАТО».

«Запад всячески скрывает, но все больше становится понятно, что на уровне разведслужб, штабной работы, подготовки и обучения, на Украине активно задействованы натовские кадровые военные структуры. От результатов этих боестолкновений, от того, куда сдвинется линия фронта — на запад или на восток, на юг или на север, будут зависеть и результаты выборов как в России, так и в США. И, соответственно, тот момент, когда начнутся мирные переговоры», – добавил эксперт.

По его словам, именно после выборов президента РФ начнут прорисовываться контуры мирных переговров.

«Это где-то — апрель-май 2024-го. И в конечном итоге, как мне кажется, некий прообраз соглашений, в части вопросов безопасности между России, Китаем и Соединенными Штатами и Европой, можно ожидать где-то к концу 2024 года. Когда события на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, не знаю просто, как сейчас ее описывать, потому что там четыре территории — наши, кто-то еще тянется к России, кто-то, наоборот, к Польше, будут только частью этого глобального договора», – считает собеседник издания.

Кроме того, он убежден, что Запад начал тестирование разных форм гибридной войны против России.

«Недавняя массовая атака беспилотников на Москву и Подмосковье – это как раз тестирование. Запад старается понять, насколько можно задействовать психологические операции в гибридной войне для достижения военного результата», – резюмировал Баширов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть