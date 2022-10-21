Запад ультимативно требует от Сербии признать Косово

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Западные дипломаты подготовили «предварительное соглашение» Белграда и Приштины, которое фактически является признанием независимости «Республики Косово» со стороны Сербии, и требуют подписать его до 24 февраля 2023 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

20 октября в албанской газете Albanian post был опубликован проект этого документа, который, по оценке редакции, «каждая сторона получит фата-моргану своей принципиальной позиции». То есть Сербия де-факто признает независимость «Республики Косово», однако в первой фазе переговоров не должна менять Конституцию, где Косово и Метохия упомянуто как автономный край Сербии.

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С другой стороны, «Республика Косово» согласится на формирование Сообщества сербских муниципалитетов (это обязательство Приштина взяла ещё в 2013 году), но оно не будет упомянуто в «Конституции Республики Косово». Газета пишет, что Сообщество «будет основано в рамках действующих законов самопровозглашенной республики и должно будет воплотить наибольшую возможную практику гарантий для сербского народа». Напомним, только в 2022 году в Косово и Метохии зафиксировано более 100 нападений на сербов.

В публикации отмечено, что «очень острая розга» ожидает каждого, кто будет неконструктивен. При этом основные претензии Запада всегда адресуются именно Белграду, который не готов «смириться с реальным положением вещей» и признать независимость своего южного края.

В ходе подготовке окончательного текста документа западные страны собираются использовать опыт подготовки Дейтонских мирных соглашений по Боснии и Герцеговине, подписанных на военной базе США.

По информации издания, международные силы собираются «вывести лидеров Сербии и «Республики Косово» из зоны комфорта» и собрать их в одном месте с тем, чтобы в течение нескольких дней достичь договоренностей. Если этого не произойдет, «тяжелый удар» ждет препятствующую сторону, а «срочность договора связана с ситуацией на Украине».

Если стороны откажутся договариваться, у международного сообщества есть и третий способ достичь того, чего сейчас добиваются с помощью «челночной дипломатии» – при этом «оно полностью возьмет процесс в свои руки».

Выступая вечером 20 октября на телеканале «Prva», президент Сербии Александр Вучич заявил, что послы стран Квинты (США, Великобритания, Германия, Италия и Франция) просят у него срочного приема, чтобы вручить подготовленный ультиматум.

«Квинта требовала от меня срочный прием. Полагаю, принести нам то, что албанцы уже опубликовали. Что мы до 24 февраля должны обо всем договориться. Я понял символизм даты – когда началась война на Украине… Очевидно, что идет поиск решения, и не следует ни от чего отказываться заранее, но то, что я видел до этого момента – очень тяжело для Сербии» – сказал сербский лидер.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Косово албанские сепаратисты при поддержке НАТО продолжают формирование собственной армии, хотя это прямо запретил СБ ООН.